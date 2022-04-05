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清明節高雄空品局部橘色提醒 敏感族群要當心
高雄市今天因擴散條件較差，白天空氣品質AQI是「局部橘色提醒」等級，環保局提醒敏感族群減少戶外劇烈運動。
高雄市環保局指出，今天受東風影響，西部風速減弱，白天PM2.5及臭氧累積，AQI數值觀測為「局部橘色提醒」。環保局多管齊下降低空汙壓力，包括連線工廠確認監測數據是否有異常排放，巡查營建工地是否確實執行灑水、覆蓋等防制措施，也執行柴油車車牌辨識管制及目測判煙作業。
今天是清明節，環保局提醒市民掃墓後不要露天焚燒紙錢或雜草，避免引發山林火災，最好能響應「紙錢集中燒」減緩空汙壓力，參加「以功代金」，將金紙費用轉而幫助社福團體，也能做公益累積福報。
高雄市「紙錢集中燒」實施期間從即日起至4月6日，掃墓祭祀後的紙錢裝袋綁牢後交由公墓或納骨塔集中堆置，由各區清潔隊集中收運。
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