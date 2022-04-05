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民進黨屏東縣長初選明登場 鍾佳濱重砲轟對手錢從哪來
民進黨屏東縣長提名初選明天起跑，爭取提名的立委鍾佳濱選前最後一天重砲出擊。他抨擊另兩位參選人砸大選爭取提名，還質疑他們，選前花大錢，選後怎麼還？鍾佳濱還在屏東市信仰中心慈鳳宮前簽署承諾狀，承諾獲提名後競選經費一定符合法定上限，並要求另兩位參選人公布初選花費。
鍾佳濱今早在慈鳳宮前舉行記者會，屏東前縣長曹啟鴻、前副縣長吳應文出席助陣。鍾陣營前一天發出的採訪通知並未直接點名另兩位參選人不分區立委周春米、莊瑞雄，但上午記者會中，直接點名，用語辛辣，戰火升級。
鍾佳濱在會中公布自己的初選花費，合計支出50萬元，他質疑莊瑞雄日前密集投放電視廣 告，推估花費達1080萬元，而周春米舉辦一場又一場豪華造勢晚會，花費更不小。他強調，自己的花費是以立委選舉結餘款5百餘萬元支應，另兩位參選人都是不分區，沒有選舉結餘款，龐大花費究竟從哪裡來？選後又要怎麼還？
創黨時期即參與黨外運動的吳應文抨擊，創黨時期的民進黨是標準的丐幫，省吃儉用，如今卻連初選都要花那麼多錢，難道不另人懷疑。他還意在言外的指控當前執政的屏東縣長潘孟安，以往講府會和諧是挖苦人的話，但如今卻連屏東代理市長都不敢派，「民進黨的初選還要牽涉到國民黨，真的很奇怪」。
曹啟鴻砲轟，這場初選看不到政策的政策的辯論，只看到金錢的競賽，還有人引進外力破壞民進黨的團結。他直言，不希望屏東突然有英系的大票人馬（按：係指陳明文等人4日為莊瑞雄站台造勢）破壞黨內團結，而周春米1年多來掛看板撒錢也不是民進黨可以認同的，不要以為引進財團的錢就可以胡做非為。
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