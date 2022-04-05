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百年老市場拚活化 楠梓第一公有市場啟動改造3部曲

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場啟動改造3部曲，第一階段先更換喜氣，具有設計感的遮雨棚。記者王昭月／翻攝
創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場啟動改造3部曲，第一階段先更換喜氣，具有設計感的遮雨棚。記者王昭月／翻攝

高市楠梓第一公有市場創設逾百年，市場設施老舊，競爭力消退，過去地方曾主張改造，但攤商步調不一，不過最近高市府攜手建設公司及學界推動社區營造，有機會讓這處百年老市場一改風貌，延續濃厚的人情味與市場商機。

創建於日治時代的楠梓第一公有市場，超過100年歷史，設施老舊、採買環境不佳，與日益發展的楠梓區愈來愈格格不入。不過楠梓第一公有市場自治會、國城建設及中華大學建築與都市計畫學習最近簽訂「楠梓第一公有市場共同社區營造計畫」，將啟動改造三部曲，出現活化契機。

楠梓第一公有市場自治會表示，第一市場是楠梓當地最大市場，市場內有137攤，場外楠梓東街有200個，市府曾協調改造，但大家怕改建期間客源流失，會影響生計。如今國誠將捐150萬協助市場改造，初步先更換遮雨棚，後續集結產官學力量，透過實地訪視彙集意見，再從裡到外大改造，地方寄予厚望。

「建築主要的目的在塑造完美居住空間，國誠對於區段環境的塑造與改造也會給予支持」，本身是建築師的國誠建設副總經理洪嘉聰說，傳統市場常被視為鄰避設施，但濃厚的人情味不可取代，市場經適度改造後，不僅能美化街景，改善消費環境，也能帶動區段房市的發展。國誠會依學者專家建議，協助第一公有市場推動改造，優化採買環境，建立品牌。

創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場在產官學界介入改造後，可望一新面貌。記者王昭月／翻攝
創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場在產官學界介入改造後，可望一新面貌。記者王昭月／翻攝
創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場，改造前攤商遮雨棚樣式零亂。記者王昭月／翻攝
創建逾100年的高雄楠梓第一公有市場，改造前攤商遮雨棚樣式零亂。記者王昭月／翻攝

建築 社區營造 傳統市場

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