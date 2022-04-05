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清明連假高市區車多 收假日估下午湧返工車潮

中央社 / 高雄5日電

今天是清明連假最後一天，高市府交通局預估，高速公路中正交流道周邊於下午2時起，將出現返工車潮。據交通局統計，連假旗津渡輪搭乘人次倍增，進入高雄車流量則以1日約9.8萬輛次最多。

交通局對中央社記者表示，清明連假車流量，從連假前1天的4月1日即湧現，當天進入高雄市區車流量約為9.8萬輛次，較近2年各個連假前1天平均進入市區約9.2萬輛次，成長約6%，創下新高，顯示外縣市觀光民眾進入市區增多。

連假第1天，進入高雄市區車流量約為9.5萬輛次，主要景點以哈瑪星、西子灣、駁二、旗津較熱門，下午3時至晚間7時車最多，停車場在下午3時後多為滿場。駁二周邊五福路、公園路、七賢路，及旗津二、三路及廟前路等路段車多。

昨天市區主要道路及景點周邊交通，平均時速可維持約40公里，高速公路維持80至90公里以上，下午2時後，各風景區景點又有一波人車潮。今天是收假日，預估高速公路中正交流道周邊下午2時起，將出現返工車潮。

另根據高雄市輪船公司統計，往返旗津、鼓山渡輪在連假頭2天約有1.9萬至2.4萬人次搭乘，昨天則有約2.7萬人次搭乘，比近期平常假日約1.2萬人次多出不少。

連假 高速公路 車潮

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