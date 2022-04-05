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防疫升溫！高市戶外祭祖不入塔 民眾配合度高
今天是清明節也是連假最後一天，高市府防疫規範趨嚴，原本開放入塔祭拜10分鐘，4月2日起全面禁止。市府民政局指出，區長及同仁清明節期間支援各公立納骨塔，人力超過2千人，因疫情關係，不少民眾分流祭拜，今天各公墓園區交通順暢，市民都能理解因應防疫升溫不開放入塔祭拜。
清明連假前一周，高市府在深水公墓（楠梓都會公園至深水）與旗津生命紀念園區（前鎮高中至旗津）啟動掃墓專車，4天連假也持續辦理。考量今年防疫工作繁重，原納骨塔人力不足，各公立納骨塔所在行政區的區長及主管同仁停假，提供交通疏導、現場櫃位查詢、流動廁所、茶水、棚架、祭拜供桌、發水袋、紙錢集中焚燒及環境清潔等項服務。
今天是連假最後一天。民政局指出，先前大力宣導民眾分流祭拜，非假日也有不少人提早祭拜，周日人比較多，這幾天交通情況大致良好，因配合防疫不入塔祭拜，民眾都願意配合。
局長閻青智表示，各區公所及殯管處同仁犧牲假期為民服務，感謝市民朋友全力配合各項防疫措施，各區公墓、納骨塔今年清明節秩序良好。
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