高雄林園海洋濕地倒立水母風情萬種 春分後適合深度遊

春分之後，高雄林園海洋濕地公園的倒立水母開始增生小水母，另批水母體也漸長出手指狀附屬物，在水中搖曳生姿，生態豐富，高雄市工務局提供交通指南，邀民眾前往一睹林園海洋濕地明星物種的丰采。

倒立水母是高雄林園海洋濕地中寶貴的生態物種，適合春天安排深度生態之旅。認養林園海洋濕地的林園愛鄉協會指出，最近直徑超過20公分的水母陸續出現，身上有黑、白、藍、綠等不同顏色、型態的指狀附屬物，一起在水中搖曳生姿，令人驚豔萬分。

高市工務局表示，為維持倒立水母的生命能量，去年初調節濕地內生態池水溫，確立生態池水循環機制後，即著手改善出水口掏空滲流情形，維持水位高度，也增加一處補水系統，灌注低溫循環水降溫，讓倒立水母在炎夏威脅下也能延續的生機。

養工處表示，四月天仍適合走春及安排校外旅遊，到林園海洋濕地公園除能欣賞各種水母，還有紅樹林、潮間帶等動植物，生態豐富。民眾可在高雄車站搭捷運「紅線」到小港站下車，再轉乘「紅3A」客運到田厝路口下車，約步行14分即可抵達「林園海洋濕地公園」。