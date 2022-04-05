浪子回頭捲起袖子重現東港家鄉味 盼奶奶不再為他掛心

小彭（化名）今年28歲，獨自在雲林經營一家「飯湯」小吃店，開朗又親切的他，看不出過去是屏東地區角頭，曾經2度入獄服刑。在小彭第2次入獄前，從小帶他長大的阿嬤離開了他，他很懊悔自己走偏路，讓老人家到最後仍然掛心，現在他帶著對阿嬤的記憶及思念，在雲林重新出發，重現家鄉的好味道。

小彭上小學的時候，因爲家裡開餐廳還算富裕，所以時常被同學要脅買飲料或點心給大家吃，不照做就會被霸凌。升國中後小彭結識一群小混混，心想這樣應該就不會再被欺負了吧，卻沒想到因此誤入歧途，走上一條歹路。

在小彭20歲時，因為陪著朋友到碼頭尋仇，朋友持刀威脅仇家，最後仇家跳海自保卻不幸喪命，當時一行人被依法送辦，他進牢裡蹲了3年多。出獄後，小彭回東港老家探望阿嬤，當時阿嬤最放心不下他，還交代他爸爸要顧好他，不要讓他走歪路，那時的小彭也暗下決心要好好做人。

但幾個月後，警察到小彭的屏東老家找他哥哥，卻意外在阿嬤衣櫃裡找到小彭來不及處理的手槍，小彭又被依法送辦。過沒多久，小彭的阿嬤過世了，這件事對小彭打擊很大，他很後悔到最後還讓阿嬤掛心他，並誓言今後一定要腳踏實地做人。

做事認真的小彭，憑藉出色手藝和用料實在，去年6月開幕至今已收穫粉絲無數。小彭笑說，以前做黑道錢很好賺，每天都4、500萬在跑，來的快去的也快；現在為了100塊跟客人搏感情，剛開始真的不太習慣，但每天都腳踏實地的賺錢讓他感覺很充實。