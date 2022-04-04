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收心揮別連假 墾丁北返爆車潮實施調撥車道

聯合報 / 記者魏斌／屏東即時報導
警方下午3時許實施北上調撥車道，紓解北返車潮。圖／枋寮警分局提供
警方下午3時許實施北上調撥車道，紓解北返車潮。圖／枋寮警分局提供

清明長假將結束，連假前兩天奔往屏東墾丁的遊客陸續北返，屏東警方今午3時許開始實施北上調撥，調撥台1線436.5公里（枋寮鄉水底寮五岔路口）到445.5公里處（枋山鄉嘉和路口）南下內側車道，供北上車輛使用，至晚上7時為止，北返車輛已逾2萬3千餘車次，整體來看，車行仍算順暢。

今年清明連假南下墾丁車潮爆量，枋寮警分局表示，連假首日南下車流量達到3萬7千餘輛次，僅次於農曆春節大年初一3萬8千餘輛次。為紓緩連假結束前的北返車潮，警方下午實施調撥車道，北返車潮在下午4時至晚上7時達到尖峰，每小時車流都逼近2千5百輛次，車行順暢但速度稍慢。

值得注意的是，雖然已是連假第3天，不少人準備北返收心，但全日往墾丁的南下車流也不少，特別是上午9至12時，每小時車流都逾2千餘車次，警方表示，有可能是一日遊的旅客，也就是說，今天晚上可能會再出現一波北返車潮，呼籲駕駛人一定要小心行車。

而連假前兩天遊客爆量的恆春墾丁大街，今晚仍有不少遊客，一位吳姓攤商表示，前兩天遊客雖多，但多是年輕人，今天的遊客雖然少了快3分之2，但很多小家庭，消費力有好一點。

墾丁大街今晚仍有零星遊客，攤商說，遊客量約少了3分之2，但消費力似較高。圖／恆春警分局提供
墾丁大街今晚仍有零星遊客，攤商說，遊客量約少了3分之2，但消費力似較高。圖／恆春警分局提供

連假 墾丁 車潮

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