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高雄新台17線延宕十逾年 最後一哩路仍有3.3公里卡關

聯合報 / 記者陳弘逸林巧璉徐白櫻石秀華／高雄即時報導
從高雄橋頭區典昌路至左營區中海路總長3.7公里的路段已陸續完工，進度卻在中海路止步。記者陳弘逸／攝影
從高雄橋頭區典昌路至左營區中海路總長3.7公里的路段已陸續完工，進度卻在中海路止步。記者陳弘逸／攝影

台17線是西部沿海縣市南北交通要道，在高雄楠梓、左營路段車流量大，2008年規畫新台17線道路，卻因路線涉及海軍要地，遲遲未與國防部有共識而卡關，施工進度延宕。目前從橋頭區典昌路至左營區中海路總長3.7公里路段陸續完工，距終點南門圓環之間還有3.3公里，該如何突破，仍待協商。

新台17線從橋頭區典昌路至左營區南門圓環，全長7公里，以德民路為界分為南北兩段開闢，目前北段自橋頭區典昌路至楠梓區德民路，在近幾年陸續完工，占總路程2.1公里，路寬50公尺。

德明路至中海路段，約長1.8公里，經協調國防部同意撥用土地及門哨遷移，有望在今年開始辦理規畫設計，但從中海路至左營南門圓環的最後一哩，因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，遲遲未獲共識。

先前完工路段仍未開放，與一般道路僅一柵欄之隔，周邊常有民眾活動，因路幅有限，路線曲折，進入鬧區有多處交通瓶頸，不少人殷切期能盡速開通能截彎取直的新台17線。

梓官區陳姓居民說，走台17線往高雄市方向行駛，沿途車流量大，若能有遠離鬧區的外環道，能達到分流效果，通行時間也大幅縮段，避掉尖峰時段塞車噩夢。

市議員李柏毅說，新台17線議題他在市議會質詢多次，路線進展卡在要與國防部再協調，初步共識是將海軍精神堡壘位置，工法上採地下化方式繞過，工程經費勢必大幅提升，尚未定案。李也說，未來若台積電、橋科進駐，新台17線會是南北重要樞紐，希望市府加快腳步與國防部協調。

市議員方信淵日前質詢指出，新台17線對當地交通動線影響甚鉅，規畫十多年還沒完成，台積電將進駐，重大建設卻跟不上腳步。方信淵還說，高雄市與中央都是民進黨執政，「這時不做要等到何時？難道要等到國民黨執政才做嗎？」要求4年內要完工，才符合民眾期待。

高雄市工務局長楊欽富指出，南段德民路至中海路近2公里路程，國防部已同意，其餘路段會盡力與中央協商。

台17線往返高雄左營、楠梓路段，因路幅有限路線曲折，進入鬧區有多處交通瓶頸。記者陳弘逸／攝影
台17線往返高雄左營、楠梓路段，因路幅有限路線曲折，進入鬧區有多處交通瓶頸。記者陳弘逸／攝影
新台17線道路因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，市府與軍方未獲共識仍無法動工。記者石秀華／攝影
新台17線道路因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，市府與軍方未獲共識仍無法動工。記者石秀華／攝影
新台17線道路路線規畫圖。圖／高雄市議員李柏毅提供
新台17線道路路線規畫圖。圖／高雄市議員李柏毅提供
新台17線道路因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，市府與軍方未獲共識仍無法動工。記者石秀華／攝影
新台17線道路因穿越左營軍區等軍事用地，包括海軍視為精神堡壘的海軍忠烈將士紀念塔，市府與軍方未獲共識仍無法動工。記者石秀華／攝影
從高雄橋頭區典昌路至左營區中海路總長3.7公里的路段已陸續完工，進度卻在中海路止步。記者陳弘逸／攝影
從高雄橋頭區典昌路至左營區中海路總長3.7公里的路段已陸續完工，進度卻在中海路止步。記者陳弘逸／攝影
許多在地居民期盼新台17線能盡速完工開放通行。記者陳弘逸／攝影
許多在地居民期盼新台17線能盡速完工開放通行。記者陳弘逸／攝影
台17線往返高雄左營、楠梓路段，因路幅有限路線曲折，進入鬧區有多處交通瓶頸。記者陳弘逸／攝影
台17線往返高雄左營、楠梓路段，因路幅有限路線曲折，進入鬧區有多處交通瓶頸。記者陳弘逸／攝影
新台17線道路路線規畫圖。圖／高雄市議員李柏毅提供
新台17線道路路線規畫圖。圖／高雄市議員李柏毅提供

國防部 海軍 高雄市

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