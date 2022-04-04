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溫柔女力 台鐵高雄站長打造溫馨候車空間

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
台鐵新高雄車站站長上官慧珠發揮巧思，推出創新的普悠瑪造型「行動服務車」，讓旅客方便洽詢。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠發揮巧思，推出創新的普悠瑪造型「行動服務車」，讓旅客方便洽詢。記者林巧璉／攝影

高雄鐵路地下化後，高雄新車站工程持續推進，站東路今年9月將通車，商業大樓、旅館大樓、天棚等整體工程，預計2025年完工，未來民眾可在綠化天棚上騎乘單車。雖仍有不少工程進行中，但對高雄站台鐵員工來說，終於搬進永久站辦公室，車站、軌道等空間也都定位，台鐵新高雄車站站長上官慧珠有不少「第一」的稱號，她是台鐵第一位女性站長，也是首任新左營車站站長，更是全台僅4個特等站首位女站長。

上官慧珠表示，自己目前四進三出高雄站，38年前考進台鐵時，自己就從舊高雄車站（帝冠車站）售票員做起，後續經由考試、升遷至列車長，再到新左營站、台南站當站長，「我在新左營站見證三鐵發展，在高雄站從帝冠車站、臨時站到現在的永久站，也像是台灣運輸業的縮影，難能可貴。」上官慧珠預計明年底退休，雖無法親眼見證新高雄車站整體完工，但她說，屆時自己四進四出高雄站，把業務好好的交到下一任站長手上，也是一種圓滿。

她笑說，38年的台鐵職涯中，意外創下不少第一，但這些只是紀錄，重點是在每個位置上盡力把事情最到最好。她親手將100多位員工從高雄臨時站搬到永久站，也是現在辦公的地方，所有的空間從無到有，她發揮細膩的創意，結合台鐵與高雄在地特色，如壽山、85大樓、海洋文化等，額外規畫「高雄站文物室」、候車室親子閱讀空間列車和嬰幼兒遊戲區，讓台鐵不只是遊客的過站，也成為旅程中的美麗風景。

對於不少創新、溫柔的服務，上官慧珠說，一個人是做不來的，當主管就是要知人善任，她細數不少員工的專長、興趣，「我平常會觀察同仁的專長、興趣，一有相關工作就讓他們盡量發揮。」上官慧珠說，自己拋出閱讀區的點子後，讓一位擅長美術設計的同事負責，「做自己喜歡的事就是特別投入，從成果來說很棒，也令人感動。」車站與誠品基金會合作，基金會提供繪本書籍，上官慧珠苦笑，繪本常常漂走沒有回來，很需要更多人加入捐書行列。

走進文物室，上官慧珠細數每一樣收藏，從舊式售票機、開車鈴、保險箱，甚至有30年代的台鐵公報和擁有百年歷史的台灣鐵道線路圖，連牆上的帝冠車站老鐘停在10點27分都有學問，「2018年10月13日高雄臨時站最後一班列車在晚上10點27分發車，牆上兩個鐘都把時間停在那時，作為紀念和歷史紀錄。」

上官慧珠說，當自己知道肩負新高雄車站搬家任務，天天都在想怎麼讓車站、辦公空間更完備。她發揮巧思也和同仁腦力激盪，推出創新的普悠瑪造型「行動服務車」，在偌大的車站大廳中間特別顯眼，上官慧珠說，未來車站整體完工後，是現在的兩倍大，行動服務車可隨時到最需要支援的地方提供服務。

高雄車站候車室一隅是親子閱讀空間，除了結合火車、高雄壽山、85大樓、摩天輪等特色，還有有趣問答題。記者林巧璉／攝影
高雄車站候車室一隅是親子閱讀空間，除了結合火車、高雄壽山、85大樓、摩天輪等特色，還有有趣問答題。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，豐富的車站老物、舊車票等讓人 目不暇給。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，豐富的車站老物、舊車票等讓人 目不暇給。記者林巧璉／攝影
台鐵早年多為男性員工，幹部尤其又以男性為主，台鐵新高雄車站站長上官慧珠笑說，自己過去是少數族群。記者林巧璉／翻攝
台鐵早年多為男性員工，幹部尤其又以男性為主，台鐵新高雄車站站長上官慧珠笑說，自己過去是少數族群。記者林巧璉／翻攝
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，民眾候車時走訪文物室。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，民眾候車時走訪文物室。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，豐富的車站老物、舊車票等讓人 目不暇給。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠親手打造「高雄站文物室」，豐富的車站老物、舊車票等讓人 目不暇給。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠在站內空間規畫上，放了許多溫馨、實用的空間，如車站內哺給乳室結合嬰幼兒遊戲區。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠在站內空間規畫上，放了許多溫馨、實用的空間，如車站內哺給乳室結合嬰幼兒遊戲區。記者林巧璉／攝影
台鐵新高雄車站站長上官慧珠30多年前考上本科運輸班時的受訓照片。記者林巧璉／翻攝
台鐵新高雄車站站長上官慧珠30多年前考上本科運輸班時的受訓照片。記者林巧璉／翻攝
高雄車站候車室一隅是親子閱讀空間，結合火車、高雄壽山、85大樓、摩天輪、海洋等特色。記者林巧璉／攝影
高雄車站候車室一隅是親子閱讀空間，結合火車、高雄壽山、85大樓、摩天輪、海洋等特色。記者林巧璉／攝影

台鐵 高雄車站

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