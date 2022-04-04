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高市擬修自治條例強化監督 拆除工程也要報開工

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉陳弘逸／高雄即時報導
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，高雄市工務局長楊欽富表示，希望透過修訂建築管理自治條例等方式，加強列管等監督力道。本報資料照片
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，高雄市工務局長楊欽富表示，希望透過修訂建築管理自治條例等方式，加強列管等監督力道。本報資料照片

高雄市東南水泥1日發生拆廠工程意外，工務局長楊欽富坦言，依建管法規規範，拆除工程不及新建工程嚴謹，不必報開工，高雄市傾向修訂建築管理自治條例，尤其要拆除標的鄰近鐵道、電力設施等更不能輕忽，將要求拆除工程必須報開工，以利列管、監督及勘驗。

東南水泥廠拆除工程意外，調查及究責正如火如荼，橋頭地檢署檢察官昨天有找市府工務局一名科長當證人配合調查，要求提供今年1月諮詢會議討論的施工計畫書等資料。依據建築法規，拆除工程事前要向工務單位申請拆除許可，業主提出申請資料，說明廢棄物要運往何處等，通常是書面審查，監督管理強度不高。

民進黨高雄市議員陳致中說，贊成修訂自治條例來強化拆除工程的控管，透過分級管理會是比較適切作法，在保障工程安全及不要造成擾民之間取得平衡點。

市議員童燕珍說，高雄工安事件頻傳，市府似乎都是出事了才有動作，顯見對於工安事件不夠積極面對，修法確實是正確的方向，但如何強化執行才是管理重點，不能只是修法，卻未加強勞檢、安檢，「下次出事倒大楣的一樣是老百姓。」

童也認為，高雄市有許多老舊建物待拆，如果沒有審慎面對每一件拆除工程，悲劇還是會重演，城中城大火後，市議會不斷要求盤點老舊大樓現況，如有立即危險就應拆除，未見市府有積極作為。

市議員林于凱主張，未來重大拆除案應與新建案一樣規範，在拆除計畫書內需有技師簽章、簽證，加入第三方監督角色，才能讓整體拆除規畫更加完善，也確保專業、監督力度。

林于凱認為，私人公司拆除案常因壓低預算，造成下包商能省盡量省，未來修法後，如何強化拆除監工是預防工安事件重點。

律師劉家榮認為，若拆除工程許可只是靠書面審把關，等於只是低度審核，幾乎沒審查機制可言，市府應該透明到底，公布今年1月諮詢會議上討論的施工計畫書等資訊，廠商、業主各有該付的責任，市府該扛的責任也不能被模糊。

工務局長楊欽富擁有近30年建築師資歷，他說，建物愈高拆除難度也增加，若周邊有大量鄰屋，拆除挑戰也倍增，高雄市近年申請危老重建案已核准約百件，拆除工程有必要強化管理，將著手修訂自治條例，來補中央法規不足，填補管理漏洞。

楊欽富說，東南水泥拆廠作業，今年1月業者、承包廠商有到市府開諮詢會議，當時提報由上往下拆除法，工程時間要1、2個月，怎料實際執行卻便宜行事以「砍樹法」用鐵球槌擊塔體，貪快省成本採用一次性傾倒方法，水泥高塔倒往非預期方向，加上槽內殘料未清除、塔上機具未拆，也未依照計畫書做防護，安全配套措施不足釀大禍。

外界質疑為何拆除過程沒有公部門人員監督，楊欽富說，這案件為求慎重已開諮詢會議，此案本質上是私人拆廠工程，不可能派人全程盯場，市府絕對沒有放任。

出包的炯德營造目前已被勒令停業，東南水泥拆廠作業停工配合調查，廠內尚有幾座高塔型設備待處理。東南水泥表示，目前一切配合司法調查，後續會找更專業廠商接手拆除工程，絕不讓拆廠釀災重演。橋頭地檢署表示，目前還在偵查階段，正持續追查，偵辦細節不便透露。

高雄市東南水泥拆廠工程出意外，高雄市工務局長楊欽富表示，希望透過修訂建築管理自治條例等方式，加強列管等監督力道。本報資料照片
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，高雄市工務局長楊欽富表示，希望透過修訂建築管理自治條例等方式，加強列管等監督力道。本報資料照片
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，波及高鐵、台鐵電纜線路，導致清明連假旅客塞爆高鐵站，水泥廠內生料儲槽倒塌影片怵目驚心。圖／讀者提供
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，波及高鐵、台鐵電纜線路，導致清明連假旅客塞爆高鐵站，水泥廠內生料儲槽倒塌影片怵目驚心。圖／讀者提供
高雄市東南水泥拆廠工程出意外。本報資料照片
高雄市東南水泥拆廠工程出意外。本報資料照片
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，波及高鐵、台鐵電纜線路，導致清明連假旅客塞爆高鐵站，水泥廠內生料儲槽倒塌影片怵目驚心。圖／讀者提供
高雄市東南水泥拆廠工程出意外，波及高鐵、台鐵電纜線路，導致清明連假旅客塞爆高鐵站，水泥廠內生料儲槽倒塌影片怵目驚心。圖／讀者提供

高雄市 工安 建築

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