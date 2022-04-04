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慶兒童節 壽山動物園吉祥物現身百貨公司
今天是兒童節，高雄壽山動物園為與小朋友同慶，4月與大遠百攜手合作舉辦「動物派對 動物玩HEN大」活動，壽Q家族吉祥物在兒童節連假期間現身大遠百，今天有動物飾界探索營，還有小小營養師活動，用遊戲的方式傳遞均衡飲食的觀念。在9日還有動物點點名揹袋手作體驗、16日有紅毛猩猩繪本故事。
高市觀光局表示，壽山動物園承載高雄民眾43年記憶，即將在今年9月整建完成，今天兒童節假期，壽山動物園開啟行動列車。壽Q家族成員中最古靈精怪的白老虎「白泡泡」和調皮活潑愛冒險的獅子「小辛辛」特別選在兒童節連假首日走出園區參與小小營養師體驗活動，也與大遠百「太陽寶寶」一起陪大小朋友遊行。
今年初在高雄大遠百誠品兒童館進行的「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」繪本推廣活動獲得熱烈回響，16日遠百5樓中庭由說故事志工開講，壽Q家族「猩動哥」也將與大小朋友在大遠百一起聆聽紅毛猩猩的「猩」情故事。可到「猩猩學子」報名。
觀光局表示，遠百愛的串連「動物認養卡」持續募集中，邀請民眾一起加入動物認養行列，也可以按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。
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