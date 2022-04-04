快訊

台灣護照一年遺失2萬本 黑市價格上看60萬！為何中國高官想為子女買護照？

基市第7所學校淪陷 建德國小學生居隔發病未匡列接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慶兒童節 壽山動物園吉祥物現身百貨公司

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝
兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝

今天是兒童節，高雄壽山動物園為與小朋友同慶，4月與大遠百攜手合作舉辦「動物派對 動物玩HEN大」活動，壽Q家族吉祥物在兒童節連假期間現身大遠百，今天有動物飾界探索營，還有小小營養師活動，用遊戲的方式傳遞均衡飲食的觀念。在9日還有動物點點名揹袋手作體驗、16日有紅毛猩猩繪本故事。

高市觀光局表示，壽山動物園承載高雄民眾43年記憶，即將在今年9月整建完成，今天兒童節假期，壽山動物園開啟行動列車。壽Q家族成員中最古靈精怪的白老虎「白泡泡」和調皮活潑愛冒險的獅子「小辛辛」特別選在兒童節連假首日走出園區參與小小營養師體驗活動，也與大遠百「太陽寶寶」一起陪大小朋友遊行。

今年初在高雄大遠百誠品兒童館進行的「壽山好夥伴 走進動物的生命故事」繪本推廣活動獲得熱烈回響，16日遠百5樓中庭由說故事志工開講，壽Q家族「猩動哥」也將與大小朋友在大遠百一起聆聽紅毛猩猩的「猩」情故事。可到「猩猩學子」報名。

觀光局表示，遠百愛的串連「動物認養卡」持續募集中，邀請民眾一起加入動物認養行列，也可以按讚追蹤壽山動物園臉書、IG粉絲團，即時關心動物日常！詳情請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。

兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝
兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝
兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝
兒童節假期首日壽山動物園壽Q家族與大小朋友在大遠百相見歡。記者林巧璉／翻攝

壽山動物園 兒童節 認養

延伸閱讀

協助養、好好教 今兒童節台南宣示打造優質育兒環境

與民間團體合作 新北市議員陳明義辦兒童節電影活動

桃園兒童二手市集交換創作繪本發表 鄭文燦：學習分享

兒童節親子遊來這 台南辦蕭壠兒童遊樂園放電趴

相關新聞

高雄馬路又出狀況 地下自來水管破裂水溢出來了

高雄市馬路又傳出狀況！位於三民區博愛路和九如二路口，今天清晨5時10分許，路面突然隆起，還有水溢出路面，讓來往人車紛紛閃...

清明掃墓加連假 高市警動員1700人次疏導

清明節掃墓高雄市政府在鳳山拷潭公墓、燕巢深水山公墓、大樹第一納骨塔等3處主要公墓、納骨塔，及各區中小型墓園區，規畫交通管...

慶兒童節 壽山動物園吉祥物現身百貨公司

今天是兒童節，高雄壽山動物園為與小朋友同慶，4月與大遠百攜手合作舉辦「動物派對 動物玩HEN大」活動，壽Q家族吉祥物在兒...

屏東作家曾寬辭世享壽81歲 4月9日辦追思禮拜

屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。

國內首艘 離岸風電浮吊船下水

國內首艘離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」昨天下水，行政院長蘇貞昌致詞表示，全世界前20大最好的離岸風場在台灣海峽就占了1...

高雄環局管控事廢處理量 惹怨

高雄市環保局成立廢棄物調度中心，管控處理量，民代質疑調度中心制度設計有問題，清運業者每天派數人上線搶單，小規模業者1個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。