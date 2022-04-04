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屏東作家曾寬辭世享壽81歲 4月9日辦追思禮拜

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。圖／屏縣府文化處提供
屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。圖／屏縣府文化處提供

屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。

曾寬本名曾富男，屏東竹田客家人，曾任屏東民立廣播電臺記者、屏東潮洲國中教師、高雄百盛出版社總編輯、屏東社區大學講師。生前創作大量作品，散文、小說、傳記、報導文學、兒童文學皆擅長，尤以田園散文最多。

縣府文化處表示，曾寬老師長期關注地方文學的發展，作品對於成長之地有深情的刻劃，從屏東的農業型態、山林、溪流、到客家的生活文化，以其豐富的體會與細膩的筆觸，寫實地反映屏東這片土地多元的地景與人文樣貌，讓更多人可以從不同的向度解讀地方。

著有小說《天一方》、《畫翼天使》、《出堆》、《紅蕃薯》；散文《陽光札記》、《田園散記》、《河濱散記》；報導文學《南台灣產物》、《走過檳榔平原》等作品。

曾寬在《田園散記》一書序文所寫：「我雖垂垂老矣，但，記憶深處，田園的種種，就像鮮明彩畫，呈現在眼簾，讓我不寫不快。」他畢生熱衷寫作，永不氣餒，永不後悔的精神，令人感佩。

文化處指出，家屬訂於4月9日（周六）上午9點半在屏東縣潮州聖教會（潮州鎮延平路51號）舉行追思告別禮拜，與各界一同追思、緬懷。

屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。圖／報系資料照
屏東資深作家曾寬在3月29日辭世，享壽81歲。曾寬老師一生筆耕不輟，書寫屏東的田園與人文，為本土文學的推廣貢獻良多。圖／報系資料照

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