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屏大學生120位到「台灣祭」 校方急通知採遠距教學

中央社 / 屏東縣3日電

因應「台灣祭」出現COVID-19確診者，屏東大學統計參加活動人數逾120位，甚至有多位學生收到細胞簡訊，校方深夜緊急通知，明日起至4月10日採遠距教學

屏東大學今天深夜近11時發布訊息指出，屏東縣政府於墾丁舉辦「台灣祭」活動出現確診案例，活動參加人數超過3萬人次，經回報統計，學生參加人數分佈各系，且人數超過120位，多位學生同時接獲細胞簡訊需進行自主健康管理。

校方指出，基於防疫考量降低接觸與感染，防疫工作小組決定，4月4日至4月10日止進行校園管制強化清消工作，期間所有課程進行遠距教學，維持學習不中斷。

校方表示，收到細胞簡訊及與相關足跡重疊者，需進行自主健康管理學生不回校園，在家進行自主健康管理，若出現任何症狀或不適情形，需直接聯絡各系導師、衛保組或校安中心。

另外，校園採單一入口管制，師生憑證進入校園，非洽公人士不得入校。

屏東縣政府 遠距教學 細胞簡訊

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