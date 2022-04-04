屏大學生120位到「台灣祭」 校方急通知採遠距教學
因應「台灣祭」出現COVID-19確診者，屏東大學統計參加活動人數逾120位，甚至有多位學生收到細胞簡訊，校方深夜緊急通知，明日起至4月10日採遠距教學。
屏東大學今天深夜近11時發布訊息指出，屏東縣政府於墾丁舉辦「台灣祭」活動出現確診案例，活動參加人數超過3萬人次，經回報統計，學生參加人數分佈各系，且人數超過120位，多位學生同時接獲細胞簡訊需進行自主健康管理。
校方指出，基於防疫考量降低接觸與感染，防疫工作小組決定，4月4日至4月10日止進行校園管制強化清消工作，期間所有課程進行遠距教學，維持學習不中斷。
校方表示，收到細胞簡訊及與相關足跡重疊者，需進行自主健康管理學生不回校園，在家進行自主健康管理，若出現任何症狀或不適情形，需直接聯絡各系導師、衛保組或校安中心。
另外，校園採單一入口管制，師生憑證進入校園，非洽公人士不得入校。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言