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討兒童歡心 高雄參選人偕紙風車劇團「愛虎」踩街

聯合報 / 記者王慧瑛陳弘逸／高雄即時報導
投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供
投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供

明天是兒童節，參選人各出奇招討兒童歡心，進而吸引親子票！民進黨立委邱瑩邀紙風車劇團在旗山公共體育場演出，重現2022台灣燈會最受歡迎的經典親子劇「武松愛老虎」及愛虎大遊行，邱議瑩也為子弟兵、投入市議員大旗美選區的林慧欣助陣，歡度兒童節。

林慧欣偕愛虎們到活動場地旁熱鬧的旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。 一行人也到旗山當地信仰中心、有200年歷史的「旗山天后宮」參拜祈福，以祈求表演順利。

民進黨高雄市議員初選將在4月11日至17日執行民調作業，各選將陸戰、空戰並進衝刺選戰。林慧欣今天找來愛虎助陣，到旗山老街宣傳親子劇「武松愛老虎」，也幫忙行銷旗山老街特色攤販，林慧欣說，她若能進軍議會，一定會成為地方最佳代言人，讓更多人看見旗山的亮點。

投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供
投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供
投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供
投入民進黨高雄市議員大旗美選區初選的林慧欣賣力衝刺選情，她今天偕愛虎們到旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。圖／林慧欣團隊提供

親子 老街 民進黨

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