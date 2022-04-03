討兒童歡心 高雄參選人偕紙風車劇團「愛虎」踩街

明天是兒童節，參選人各出奇招討兒童歡心，進而吸引親子票！民進黨立委邱瑩邀紙風車劇團在旗山公共體育場演出，重現2022台灣燈會最受歡迎的經典親子劇「武松愛老虎」及愛虎大遊行，邱議瑩也為子弟兵、投入市議員大旗美選區的林慧欣助陣，歡度兒童節。

林慧欣偕愛虎們到活動場地旁熱鬧的旗山老街與遊客親切互動，愛虎模樣可愛，吸引大小朋友目光。 一行人也到旗山當地信仰中心、有200年歷史的「旗山天后宮」參拜祈福，以祈求表演順利。