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高雄環保局控管事廢 業者怨搶單不著高熱值事廢難去化

聯合報 / 記者徐如宜林巧璉徐白櫻／高雄即時報導
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供

高雄市4座焚化廠逐年減燒廢棄物，並成立廢棄物調度中心管控處理量。民代質疑調度中心制度設計有問題，清運業者每天派數人上線搶單，小規模業者1個月只搶一單無法生活，保麗龍、泡棉等高熱值事廢堆積如山，去化成問題。環保局表示，因焚化廠有排歲修整改，民生廢棄物優先，事業廢棄物處理量有限，因高熱值事廢易對爐體造成破管風險，會審慎評處理量。

高雄市議員陳麗娜表示，以前焚化爐常見大排長龍效率差，環保局成立廢棄物調度中心原是美事，但成立3個月以來，每天平台一開放，公司要有好幾名人力在電腦前搶單，之後才能將垃圾送進去焚化爐，小規模公司經驗不足，一個月拉不到一張單，已經快要撐不下去。「這又不是買旅遊行程！」她批評新平台造成小規模業者經營困難，保麗龍、泡棉等事廢從去年12月起被拒收，代處理業者廠區堆積如山，高雄有能力代處理外縣市垃圾，卻無力處理自己的事廢，說不過去。

市議員吳益政表示，目前垃圾調度問題就是在舊思維找解方，很難找到好方法，市府應跳脫舊作法，採用SRF概念，先將可燃燒的垃圾篩出來，根據不同熱值調配燃燒垃圾，除了可垃圾減量外，更可讓發電量更大，也減少空氣汙染。高雄市南區焚化廠BOT案目前因里長抗議暫緩興建，這是最好的時機讓市府重新思考怎麼蓋一座更有產值的焚化爐。雲林去年起引進ZWS零廢棄物系統，另又獲中央補助購置SRF移動式垃圾處理系統，產生更多有機土、燃料棒，「我們卻還在舊方法中打轉，非常可惜。」

環保局指出，當初成立廢棄物調度中心，也是為了防止清運業者「洗產地」，透過統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。

環保局長張瑞琿表示，過去事業廢棄物處理量一年約32至35萬噸，今年預估進廠將達40萬噸，處理量並沒有減少；高雄市事廢一天處量約1200噸至1400噸，52%分配給許可量50噸以上的大型處理業者，48%分配合許可量50噸以下的小型處理業者，開放7天前上廢棄物調度中登記。

「愈透明，大家也愈想要！」張瑞琿說，環保局考慮焚化廠量能而設計登記量，三月仁武廠歲修，四月是岡山廠，因為處理量能就是這麼多，高熱值事廢易對爐體造成破管風險，環保局也考慮開放預約處理「高熱值」事廢，包括泡棉、廢五金、壓克力板等，但此也會排擠到一般事廢的處理量，正在審慎評估。

高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，所有廢棄物清運車輛在進入焚化廠時都要先過磅。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，所有廢棄物清運車輛在進入焚化廠時都要先過磅。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並加強焚化爐進廠車輛落地檢查，落實產源現地查核。圖／高雄市環保局提供

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