高雄六龜寶來一橋通車 蘇貞昌：大家可來玩了

歷經3年，台20線寶來一橋改建工程今完工啟用，提升抗洪能力。行政院長蘇貞昌、高市長陳其邁、交通部長王國材等人參與通車典禮。蘇貞昌說，橋通了、溫泉來了、花旗木開了、大家不必把錢花在國外，一年8千億花在國內，「所以我一直嚴守國境，我們在國內消費就好。」高市長陳其邁致詞時表示，感謝工程人員，給六龜、桃源、寶來一條安全回家的路。

南橫預計4月底通車，蘇貞昌說，整個南橫10幾年終於通了，在地的觀光可再次發光，過去當地泛舟活動吸引80萬人次到地方觀光。高雄是很吸引人的地方，未來南橫一通，高雄、台東、屏東，整個南台灣一定更迷人，台灣一定更漂亮。

陳其邁回憶去年87水災時，眾人站在寶來一號橋對面，當時橋墩已經蓋好，但橋樑未鋪設完成，「我當時心裡很納悶，一直問真的能如期在今年4月完工嗎？這都要感謝工程人員，給當地一條安全回家的道路。」陳其邁表示，今天寶來一號橋打通，未來連接台20線到南橫將在4月底或下月初全線通車，接著只剩下明霸克露橋，未來此橋再打通，未來整個南橫公路，從高雄連結到台東最美麗的觀光公路路網，台20線、台27線就可以完工。

市議員林富寶表示，要重現寶來以往觀光盛況路一定要先通，過去有泛舟活動時一天就會有萬餘人在此遊玩，現在即使是假日大約就是一百多人，雖然自然環境改變，要再發展泛舟大概不容易，但南橫通車後，才能讓台東、屏東等遊客齊聚，活絡地方產業。