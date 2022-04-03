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昇恆昌首度辦兒童繪畫比賽 邀學子畫出金湖之美

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，今天舉辦溫馨頒獎典禮，由金湖鎮長陳文顧（左一）親自頒獎。圖／金湖廣場提供
昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，今天舉辦溫馨頒獎典禮，由金湖鎮長陳文顧（左一）親自頒獎。圖／金湖廣場提供

明天就是兒童節！昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，邀請國小學童揮灑創意，以我愛金湖為題作畫，將眼中的金湖細細描繪，今天舉辦溫馨頒獎典禮，25件參賽作品，將於金湖飯店二樓展出，歡迎民眾踴躍到場參觀。

選在兒童節前夕，金湖廣場今天在一樓大廳舉辦頒獎典禮，包括金湖鎮鎮長陳文顧、副總白國良等人都出席，表揚小小藝術家們，現場氣氛溫馨。

陳文顧肯定這次繪畫比賽意義非凡，他也期許希望未來小小藝術家能持續發揮創意，彩繪更多美好的事物，最後他也感謝昇恆昌長期積極舉辦各項活動，讓孩子們有機會一展長才。

白國良表示，昇恆昌長期深耕在地，希望透過舉辦各項比賽、表演，給予藝術道路上的幼苗發展機會與舞台，也邀請在地鄉親至金湖飯店二樓欣賞我愛金湖繪畫比賽的參賽作品，用掌聲為他們喝采，一同見證小小畫家們的熱情與創意！

昇恆昌金湖廣場副總白國良表示，昇恆昌長期深耕在地，希望透過舉辦各項比賽、表演，給予藝術道路上的幼苗發展機會與舞台。圖／金湖廣場提供
昇恆昌金湖廣場副總白國良表示，昇恆昌長期深耕在地，希望透過舉辦各項比賽、表演，給予藝術道路上的幼苗發展機會與舞台。圖／金湖廣場提供
25件參賽作品，全在金湖飯店二樓展出，金湖廣場副總白國良也忍不住拿手機拍照。圖／金湖廣場提供
25件參賽作品，全在金湖飯店二樓展出，金湖廣場副總白國良也忍不住拿手機拍照。圖／金湖廣場提供
昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，今天舉辦溫馨頒獎典禮，親子到場參與。圖／金湖廣場提供
昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，今天舉辦溫馨頒獎典禮，親子到場參與。圖／金湖廣場提供

藝術家 兒童節

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