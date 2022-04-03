昇恆昌首度辦兒童繪畫比賽 邀學子畫出金湖之美

明天就是兒童節！昇恆昌金湖廣場首度舉辦兒童繪畫比賽，邀請國小學童揮灑創意，以我愛金湖為題作畫，將眼中的金湖細細描繪，今天舉辦溫馨頒獎典禮，25件參賽作品，將於金湖飯店二樓展出，歡迎民眾踴躍到場參觀。

選在兒童節前夕，金湖廣場今天在一樓大廳舉辦頒獎典禮，包括金湖鎮鎮長陳文顧、副總白國良等人都出席，表揚小小藝術家們，現場氣氛溫馨。

陳文顧肯定這次繪畫比賽意義非凡，他也期許希望未來小小藝術家能持續發揮創意，彩繪更多美好的事物，最後他也感謝昇恆昌長期積極舉辦各項活動，讓孩子們有機會一展長才。