高雄新寶來一橋完工通車 蘇貞昌：鄉親有安全回家的路

台20線寶來一橋改建工程今天完工通車，行政院長蘇貞昌說，這條橋讓六龜、桃源等區民眾有了一條安全回家的路，有助促進當地觀光產業發展，若未來地方發展觀光需經費，中央會支持。

台20線寶來一橋改建工程今天下午舉行通車典禮，蘇貞昌及高雄市長陳其邁、交通部長王國材等人出席，並與地方耆老一同見證橋梁通車。

蘇貞昌致詞說，相信六龜、美濃、桃源、寶來等地區民眾一定很高興，因為橋的完成，代表當地鄉親有一條外出及回家安全的路，未來發展也能由此開始。希望相關單位可藉此大力發展觀光，也盼有機會再重現當年遊客到荖濃溪泛舟榮景。

蘇貞昌說，民眾不必把錢花在國外旅遊，還有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫風險，不如留在台灣好好玩，寶來一橋通車後，遊客更方便到當地遊玩，若未來發展觀光需要經費，中央會支持，盼年輕人能多到戶外走走、踏青玩水。

蘇貞昌感謝第一線工程人員辛勞付出，並預告4月底南橫公路也將要通車，重現南橫公路風光，未來高雄、台東、屏東等整個南台灣也一定會更迷人、更漂亮。

陳其邁致詞說，感謝中央對六龜建設的支持，也感謝工程人員在4月、雨季來臨前如期完工，讓當地鄉親有一條安全回家的路。

舊寶來一橋在颱風或汛期來臨經常預警性封橋，公路總局進行改建工程，採取高橋墩、大跨徑、截彎取直對策，興建全長390公尺、寬度15公尺新橋，並大幅提高橋梁高度，以提升新橋抗洪抗災能力。