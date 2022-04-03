金門金寧鄉「落花生」體驗 親子樂當一日農夫

清明時節氣溫升高，雨量增多，正是春耕的大好時節，在古代農業生產是一個重要的節氣，故有「清明前後，種瓜點豆」之說。金寧鄉公所趁著兒童節前夕推出｢好事花生～來當一日小農吧！｣，吸引不少親子來參加，大家都說是很有趣的體驗。

金寧鄉公所表示，這次是使用昔果山村內農地，開放小學一年級以上學生和家長50人採網路報名，因為活動太熱門，引起轟動，報名瞬間秒殺。

昨日的活動由昔果山社區發展協會理事長吳西川、文史工作者吳啟騰主講並邀請協會總幹事余寶進等有經驗老農解說花生種植過程，多位農民示範如何種植，包含坡土、鋤草、鏟土、種植及傳統牛犁田示範。

之後就開始分組讓親子自己體驗種花生，在親自種植後，不少小朋友都說能感受到農夫種田的辛苦。

金寧鄉長楊忠俊也贈送每位體驗者一份小禮物，他也預告，如果日後成效好會再推出體驗行程，楊忠俊還說，本月23、24日金寧鄉石蚵小麥文化季即將登場，歡迎鄉親踴躍來參加活動。

楊忠俊表示， 昔日昔果山居民多以討海與種田為生，因屬於赤土地質且土地貧瘠，所種植之花生，年產量極少，它卻蘊藏著咀嚼回香的美味，因此只要說到花生，金門人都知道昔果山的花生最好吃。