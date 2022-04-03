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高雄六龜寶來一橋今通車 抗洪能力提升
極端氣候挑戰加劇，交通部公路總局辦理高雄市六龜區「台20線78.5K寶來一橋改建工程」，在舊橋旁新建一座總長390公尺新橋；歷時近兩年的工期，提前完工，並於今天上午由行政院長蘇貞昌主持通車典禮，另有交通部長王國材、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人一同參加。
98年8月莫拉克風災造成台20線南橫公路嚴重受損，導致高雄山區寶來以上地區一夕形成孤島，沿線公路橋梁幾乎橋斷路毀。舊寶來一橋於87年完工，因逐年河床高程抬高而通水斷面嚴重不足，近年來每逢颱風豪雨期間，因荖濃溪溪水暴漲而預警性封橋，造成當地民眾通行受阻，且豪雨期間荖濃溪溪水劇烈淘刷橋墩及橋台基礎處河床，恐有斷橋之虞。
考量通行安全，並防範斷橋重演，公路總局辦理「台20線78K+500寶來一橋改建工程」；新寶來一橋改建工程經費約5.3億元，於108年07月1日開工，施工過程，橋墩基礎開挖受荖濃溪及寶來溪夾擊，動用數十部抽水機24小時持續抽水，才能安全施工；新橋施工期間歷經110年0807豪雨，荖濃溪溪水暴漲，舊寶來一橋險遭溪水淹沒，經施工團努力，提前於111年4月3日開放通行。
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