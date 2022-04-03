離岸風電浮吊船環海翡翠輪下水 載貨面積同1.3座足球場
行政院長蘇貞昌今天出席國內首艘離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」下水儀式，他表示，台船公司結合歐洲興建離岸風電風場的實務經驗共同打造，為台灣開發離岸風電及推動能源轉型提供最好的工具與技術，加速推動台灣能源轉型。環海翡翠輪載貨面績相當於1.3座足球場，海上吊重達4000噸、相當於同時吊起3000輛汽車。
蘇貞昌與經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、台船公司董事長鄭文隆及台船環海公司執行長Marco Kanaar，一同按下祈福鈕，船頭噴水，完成「環海翡翠輪」下水祈福儀式。
鄭文隆表示，環海翡翠輪是台灣首艘自建全迴旋大型浮吊船，也是台船公司與國際海事工程大廠DEME Offshore公司，共同響應政府能源轉型政策，所投資興建的高性能、高裝載能量。2020年6月30日由台船環海公司與台船公司簽訂造船合約，今天舉行下水儀式，預計2023年初完工。
鄭文隆說，「環海翡翠輪」全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8200平方公尺，相當1.3座足球場，可載貨物重最多達6萬噸。搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，相當於可將3000輛汽車吊到30層樓高。在最具經濟效益條件下，可為離岸風場開發廠商進行新型水下基礎及新世代大型風機運輸與安裝作業。
蘇貞昌表示，全世界前20大最好的離岸風場，臺灣海峽就占了16處，政府積極推動能源轉型，需要相關技術與工具，而台灣擁有完善造船技術，但缺少興建離岸風場的實務經驗。台灣努力邁向「2050淨零排放」，需要更好的技術來開發離岸風電，以產生最乾淨、最好的能源。「環海翡翠輪」正式下水，代表台灣台船公司的造船技術已結合歐洲興建離岸風電風場的實務經驗，除深化國際合作外，更為台灣邁向綠能產業立下里程碑。
陳其邁表示，經濟部在興達漁港設有高雄海洋科技產業創新專區，設置一區三中心，包括海洋科技工程人才培訓及認證中心、海洋科技產業創新研發中心及海洋科技工程材料研發及認證中心。未來將進一步促成離岸風電海事工程人力供給在地化，高雄正逐步發展成亞洲最完整海洋科技產業重鎮。
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