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可以玩水了…台東杉原灣海灘開放 安巡員：注意離岸流

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導
台東縣戲水勝地杉原灣，自本月1日起開放至9月30日。記者卜敏正／攝影
台東縣戲水勝地杉原灣，自本月1日起開放至9月30日。記者卜敏正／攝影

東海岸唯一沙灘台東縣戲水勝地杉原灣，自本月1日起開放至9月30日，縣府委請海域安全巡邏團隊進駐；安巡隊表示，杉原灣海灘海流平穩安全，但仍應注意「離岸流」，若遇離暗流帶離海灘，應放輕鬆漂浮到離岸50公尺處，再朝二側海灘前游，即可順利脫困。

台東擁有全台最長176公里海岸線，縣府今年將杉原灣海域安全巡邏戒護範圍「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域；戒護區內可沙灘戲水、游泳，每日上午10時至下午6時，巡邏員管理巡視。

杉原灣海域安全巡邏隊長鄭又豪表示，每年3到6月都有3到4名安巡員，6月到9月戲水旺季會增加1倍以上人手，巡邏隊員們都擁有水上救生員執照，除負責水域安全提醒，遇緊急狀況也會協助救援。

鄭又豪指出，他是當地人、相當瞭解這片海域的安全及可能危機，杉原灣海域海流平穩、安全性高，但遊客戲水應該特別注意，在海灘兩個相對較高的沙丘間，常會出現離岸流，在踏浪玩耍時要小心被離岸流拉走。

他說，衝浪好手最愛離岸流，透過離岸流可助他們游到外海更輕鬆，但水性不佳朋友，若遇離岸流將人帶離近海，千萬不要慌張拚命往回游，因為此時是跟大海拚搏、會浪費更多體力，建議放輕鬆、保持漂浮狀態。

鄭又豪說，離岸流一般只會將人帶到50到100公尺即停止，漂流過程可以呼救、請人幫忙，也可以等到停止後，朝兩側海灘、順浪潮回游，這時回游相對輕鬆，很快就能夠回到沙灘上。

台東縣政府提醒，目前疫情逐漸升溫，遊客進入杉原海水浴場，務必遵守測量體溫、手部消毒與實聯制等防疫相關規定，除落實自我健康管理，也要注意水域遊憩活動風險、即時海氣象資訊。

台東縣戲水勝地杉原灣，本月1日起開放至9月30日，縣府並委請海域安全巡邏團隊進駐。記者卜敏正／攝影
台東縣戲水勝地杉原灣，本月1日起開放至9月30日，縣府並委請海域安全巡邏團隊進駐。記者卜敏正／攝影
海灘戲水要注意「離岸流」。記者卜敏正／攝影
海灘戲水要注意「離岸流」。記者卜敏正／攝影
杉原灣海域安全巡邏隊長鄭又豪提醒，海灘戲水要注意「離岸流」。記者卜敏正／攝影
杉原灣海域安全巡邏隊長鄭又豪提醒，海灘戲水要注意「離岸流」。記者卜敏正／攝影
台東縣戲水勝地杉原灣，本月1日起開放至9月30日，縣府並委請海域安全巡邏團隊進駐。記者卜敏正／翻攝
台東縣戲水勝地杉原灣，本月1日起開放至9月30日，縣府並委請海域安全巡邏團隊進駐。記者卜敏正／翻攝

沙灘 台東 疫情

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