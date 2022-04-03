高雄首例預約滿滿 美濃在地協會加入公車式小黃行列
高市「幸福共享 美濃GO！」交通服務1月初上路，已服務破2400人次，載著當地長輩就醫、學童就學，便民服務廣受好評，需求漸增，為擴大服務量能，美濃區在地獅山社區發展協會成為全市首位取得市區汽車客運業籌設資格的社會團體，經由交通局委託服務團隊輔導下取得市區汽車客運業籌設資格，預計5月將加入服務，讓在地人服務在地人。
高市交通局表示，「幸福共享 美濃GO！」每天都預約滿滿，不到三個月的時間，班次數達682班，服務總人次超過2400人次，平均每車承載人次高達3.5人，今天服務將擴及杉林區。
86歲的劉老先生和太太表示，「幸福共享 美濃GO！」交通服務上路後，搭車到無老學堂上課，真的方便很多。獅山社區發展協會理事長鍾淑蘭說，許多長輩體驗過後，感覺就像「娃娃車」到府接人，開心享受上學樂趣，提高長輩出門意願及學習興趣。
為改善偏鄉交通，交通部考量偏鄉交通運輸資源有限，已於汽車運輸業管理規則增訂相關規定，在偏遠路線公路主管機關經公告無業者有意願經營時，機關得輔導當地社會團體或個人成立市區汽車客運業，放寬自用車得加入經營偏遠路線。
「幸福共享 美濃GO!」交通服務上線營運，好評不斷、也帶動詢問度及需求增加，為提供更充足的運能，交通局已經依汽車運輸業管理規則相關程序，完成核定審議。獅山社區發展協會參與「幸福共享 美濃GO!」營運，5月將有二輛自用車改為市區客運車輛，加入美濃GO服務。
「幸福共享 美濃GO!」是由多元車輛、營運服務中心及在地需求的通報網路組成，需求通報網路涵蓋區公所、戶政事務所、各里辦公處、醫院、診所、學校、長照巷弄站及社區關懷據點等在地單位，服務範圍包括學生就學、長者就醫、復健、長照、民眾採買、洽公等，並提供美濃生活圈內民眾無路線、無班表、更彈性預約交通服務，串起偏鄉民眾回家的最後一哩路。
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