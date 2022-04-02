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北市再公布2個案確診足跡 去過兄弟飯店、SOGO天母店

清明連假首日 台灣祭熱唱墾丁大街晚間人潮擠爆

中央社 / 屏東縣2日電

國內COVID-19疫情未趨緩，清明連假期間墾丁地區訂房逾9成，大灣遊憩區有「台灣祭」音樂會，鄰近的墾丁大街今晚人潮擠爆，管委會在入口不斷廣播提醒遊客「不忘防疫」。

屏東縣政府主辦墾丁「台灣祭」進入第2天，4大舞台由樂團輪番演出，一路嗨到晚上由歌手張震嶽壓軸演出，吸引3萬人次湧入現場，恆春半島彷彿回到春天吶喊時光。

音樂會場鄰近的墾丁大街今天晚上人潮擠爆，警方因應人潮，採人車分流管制，車輛行駛大灣路，墾丁大街變成徒步區。管理委員會在出入口處設置管制，主委曾春惠不斷廣播提醒遊客「實聯制、戴口罩」，遊客都相當配合。

曾春惠說，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例多，鄰近墾丁大街的大灣遊憩區有「台灣祭」音樂活動，大量湧入人潮，因此採最高規格防疫，要求遊客須實聯制、戴口罩、嚴禁邊走邊吃，希望遊客玩樂不忘防疫。

墾丁 屏東縣政府 口罩

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