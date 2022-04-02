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屏東縣長初選談空汙 莊瑞雄：擺脫「站尾包衰」

中央社 / 屏東2日電
投入民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄，圖為莊瑞雄在鄉鎮辦巡迴座談會。示意圖／莊瑞雄服務處提供
投入民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄，圖為莊瑞雄在鄉鎮辦巡迴座談會。示意圖／莊瑞雄服務處提供

投入民進黨屏東縣長黨內初選的立委莊瑞雄，今天在臉書探討屏東空氣汙染等環保議題，他向鄉親保證會解決空污問題，讓屏東擺脫「站尾包衰」的困境。

莊瑞雄指出，台灣每年東北季風吹來時，嘉義以南地區位於「上風處」，導致廢氣緩慢飄來屏東平原，廢氣又因太冷無法爬升，日積月累，屏東潮州觀測站成為全國空污第1名。然而屏東不是重工業縣，大部分空污不僅來自國外，也有不少來自外縣市。

例如台灣海峽上每天有超過2000艘大型貨輪行駛，這些貨輪燃燒高硫份燃油，燃油燃燒後廢氣輾轉飄來屏東，這些空污量與高屏地區貨車排放量相比，高達數十萬倍。

莊瑞雄認為，屏東空污解決之道在於「源頭管理」，未來就任縣長，會以各工業區為示範，建立公私協力平台，讓社區與民間團體、專業顧問公司加入，補足政府人力不足處，扮演遊說輔導角色；縣府則會協力輔導業者，也會主動取締，用蘿蔔與棍棒齊下，就能產生正向改變的效益。

此外，縣府也會在工業區鄰近各社區，設置移動式空氣檢測，檢視遊說輔導的成效。至於貨輪空污部分，除與高雄合作，要求高硫份燃油貨輪進港全面使用岸電，也持續與中央溝通，針對空污受害區補償，像是公共運輸與清潔車輛補助。

另外，也會優先在屏東推動公共載具清潔能源化、加碼補助再生能源設置與空污防制經費，更會將此一操作模式、相關數據，分享給上風處各縣市參考，建議先針對石化工業區、火力發電廠進行此一模式，齊心讓台灣更好。

莊瑞雄說，心中願景就是讓屏東的空氣品質超越現在，並以屏東作為典範，進一步與鄰近縣市共同合作改善台灣西南部空品，讓鄉親能自在健康大口呼吸。

屏東縣 空污 莊瑞雄

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