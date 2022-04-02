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兒童節慶祝派對太嗨 陳其邁慘遭泡泡海淹沒

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁拉起帽T蓋頭抵擋小朋友的泡泡攻勢。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁拉起帽T蓋頭抵擋小朋友的泡泡攻勢。記者徐白櫻／攝影

迎接兒童節，高雄市社會局今天邀請家長帶著小朋友到兒福中心參加「泡泡派對」，市長陳其邁與現場小朋友一起玩泡泡大戰，拉起帽T防禦凌厲攻勢，最後仍慘遭泡泡大軍淹沒。陳其邁說，上任後增設公共化幼兒園380班，今年內共融公園也會增設33處，布建讓小孩安心成長空間。

社會局兒福中心舉辦「用心陪伴、與您同樂」派對，雖然天空不作美，仍有不少家長帶著玩具噴槍參加泡泡大戰，小朋友向市長陳其邁及立委許智傑、議員康裕成及李雅慧等人啟動泡泡攻擊，小朋友們雀躍歡呼，滿臉笑容。

陳其邁說，小朋友能在爸媽呵護下快樂成長是非常重要的一件事情，去年替公托人員調薪，增設公共化幼兒園380班、首創公辦24小時定點計時托育，公共托育收費由1萬3000元降到9000元，以各項育兒政策守護孩童成長。

此外，很受家長歡迎的共融式公園也交出不錯成績單。陳其邁說，今年市府預計增設33處共融式公園，投入4.2億元經費，全市共要打造67處不同特色的共融公園。

社會局說，除舉辦泡泡活動派對外，同步推出網路親子活動，另串連22處育兒資源中心及育兒資源車辦親子活動，含繪本故事、親子律動、互動遊戲、親子歌謠、手作活動等內容，祝福所有小朋友兒童節快樂。

小朋友拿起泡泡噴槍集中火力，參與活動的來賓臉孔多半被泡泡淹沒。記者徐白櫻／攝影
小朋友拿起泡泡噴槍集中火力，參與活動的來賓臉孔多半被泡泡淹沒。記者徐白櫻／攝影

陳其邁 親子 派對

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