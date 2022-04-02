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台東杉原灣開放 海域安全巡邏團隊進駐

中央社 / 台東縣2日電

東海岸唯一的沙灘台東杉原灣，即日起至9月30日開放，海域安全巡邏團隊進駐，現場瞭望台、AED（自動體外心臟去顫器）、IRB（救生艇）、沙灘車等設備皆就緒。

台東縣政府今天發布新聞稿，台東擁有全台最長的176公里海岸線，縣政府更致力營造安全友善的海域遊憩環境。今年杉原灣海域安全巡邏團隊的戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域，上午10時至下午6時提供海域安全服務。

戒護區域內，民眾可進行沙灘戲水及游泳，巡邏員會管理巡視範圍內民眾行為，發現民眾有安全疑慮的行為前，制止民眾，預防並降低發生意外的風險。

台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，目前疫情升溫，民眾前往杉原灣時，須遵守防疫規定，實名制、掃描QR Code、量體溫等；也請遊客留意沙灘入口處的海域安全告示牌，瞭解現場管理規範、各項水域遊憩活動風險、杉原灣即時海氣象資訊，幫助注意風險及自身安全。

余明勳表示，杉原灣是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，5月將規劃辦理「東浪嘉年華」及海洋生態保育繪本展覽，歡迎民眾大手牽小手一起參加，希望擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟效益。

台東 沙灘 疫情

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