台東杉原灣開放 海域安全巡邏團隊進駐
東海岸唯一的沙灘、台東杉原灣，即日起至9月30日開放，海域安全巡邏團隊進駐，現場瞭望台、AED（自動體外心臟去顫器）、IRB（救生艇）、沙灘車等設備皆就緒。
台東縣政府今天發布新聞稿，台東擁有全台最長的176公里海岸線，縣政府更致力營造安全友善的海域遊憩環境。今年杉原灣海域安全巡邏團隊的戒護範圍為「向海延伸50公尺、往沙灘延伸200公尺」區域，上午10時至下午6時提供海域安全服務。
戒護區域內，民眾可進行沙灘戲水及游泳，巡邏員會管理巡視範圍內民眾行為，發現民眾有安全疑慮的行為前，制止民眾，預防並降低發生意外的風險。
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，目前疫情升溫，民眾前往杉原灣時，須遵守防疫規定，實名制、掃描QR Code、量體溫等；也請遊客留意沙灘入口處的海域安全告示牌，瞭解現場管理規範、各項水域遊憩活動風險、杉原灣即時海氣象資訊，幫助注意風險及自身安全。
余明勳表示，杉原灣是最有潛力發展海域遊憩活動的地方，5月將規劃辦理「東浪嘉年華」及海洋生態保育繪本展覽，歡迎民眾大手牽小手一起參加，希望擦亮台東「真、善、美」品牌，再創慢經濟效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言