快訊

我國出現首例XE變異株 指揮中心證實：3月18日捷克入境

4縣市擴設專責病房 各縣市至少50間防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老舊古甕種出新綠意 鄭中美打造古寧頭老巷弄成後花園

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
鄭中美展示自己製作的漂流木花器，他說，上面都有最天然的花紋。記者蔡家蓁／攝影
鄭中美展示自己製作的漂流木花器，他說，上面都有最天然的花紋。記者蔡家蓁／攝影

平日就喜歡「拈花惹草」的退休餐廳老闆鄭中美，平日很喜歡收集陶甕與漂流木，為了妝點金寧鄉古寧頭社區的巷弄，他將老舊的陶甕及漂流木打造成新花器，並種上各種綠色植物，綠色植栽加上牆壁古樸的磚紅色彩，讓不少遊客都說，好有味道！

在古寧頭經營無菜單料理「香草庭園」的鄭中美，店內以各式花草搭配應景食材，讓他收穫一大群老饕粉絲，但後來他不想太累，於是把店暫時歇息，過著自在的生活，平日就是用海漂木做盆栽或是桌椅，並種植花草，日子過的很愜意。

鄭中美說，這些水缸或陶甕，很多都已經開裂或破損，因此在老房子整修過後常被棄置，過去物資缺乏的年代，這些手作的器物儲藏醬菜或淡水，上面特有的紋路甚至是指紋，都是歷史的印記；他透過簡單的修補，並利用植物栽植，重新賦予它們再利用的價值。

他說，這些都是最有金門特色的生活美學，歡迎對這些植栽或古物有興趣的朋友，一起來交流指教。

金寧鄉古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍提到，原本的單純的聚落巷弄，在鄭先生的巧手佈置下，增加40多組的綠美化與植栽，漂流木打造的休憩椅組，讓整個空間更加的舒適友善，但提醒經過的車輛慢行，讓這些特色布置能維持更長久的時間。

社區發展協會理事長李金鎗則強調，古寧頭是金門最著名的景點之一，社區保有傳統的建築與宗廟，近年社區居民的合作下，打造許多特殊的景觀，巷道美化提升整體景觀豐富度，也可以引導遊客到老麵茶、索仔鼓甚至是特色民宿消費及住宿，這些擺設預計放到四月底，歡迎大家到古寧頭走走。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗表示，巷道美化提升整體景觀豐富度，這些擺設預計放到四月底，歡迎大家到古寧頭走走。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭社區發展協會理事長李金鎗表示，巷道美化提升整體景觀豐富度，這些擺設預計放到四月底，歡迎大家到古寧頭走走。記者蔡家蓁／攝影
退休的餐廳老闆鄭中美，將老舊的陶甕及漂流木打造成新花器，並種上各種綠色植物，為傳統聚落顯得綠意盎然。記者蔡家蓁／攝影
退休的餐廳老闆鄭中美，將老舊的陶甕及漂流木打造成新花器，並種上各種綠色植物，為傳統聚落顯得綠意盎然。記者蔡家蓁／攝影
鄭中美經常在古寧頭的巷弄穿梭，用廢棄的陶甕與植栽，呈現傳統之美。記者蔡家蓁／攝影
鄭中美經常在古寧頭的巷弄穿梭，用廢棄的陶甕與植栽，呈現傳統之美。記者蔡家蓁／攝影
古寧頭傳統聚落經過鄭中美的巧手佈置，綠色植栽加上牆壁古樸的磚紅色彩，讓不少遊客都說，好有味道！記者蔡家蓁／攝影
古寧頭傳統聚落經過鄭中美的巧手佈置，綠色植栽加上牆壁古樸的磚紅色彩，讓不少遊客都說，好有味道！記者蔡家蓁／攝影

漂流木 金門

延伸閱讀

桃東興社區發展協會客家多元教室今揭幕 傳達客家文化

金門清明應景必吃擦餅 鄉長楊忠俊揪獨居長輩吃出健康

油桐花開浪漫 頭份市4月23日辦花現茶香細路小旅行

新竹十八尖山將花4千萬改善休憩節點 打造24觀音巡禮區

相關新聞

波蘭記者又諷高雄人行道亂象 陳其邁：惡性行徑持續執法

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，昨又發照片諷刺「不必說，我知道你住高雄」。高雄市長陳其邁回應，人行道本來就是...

「台灣祭」音樂會嗨翻墾丁 「午夜午夜」音樂大賽摘冠

「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，入圍前十強的獨立樂團熱力較勁輪流飆唱，...

老舊古甕種出新綠意 鄭中美打造古寧頭老巷弄成後花園

平日就喜歡「拈花惹草」的退休餐廳老闆鄭中美，平日很喜歡收集陶甕與漂流木，為了妝點金寧鄉古寧頭社區的巷弄，他將老舊的陶甕及...

金門縣府推通用計程車無障礙服務 打造友善旅遊環境

金門縣政府積極打造友善旅遊環境，為提供行動不便者多元運具選擇，縣府除積極爭取中央補助，並促成金門3位業者投入通用計程車之...

又多一個停電理由！高雄議員賭雞排嗆「不會有人下台」

東南水泥舊廠施工意外導致雙鐵停擺，高雄市國民黨議員黃紹庭點名經濟部長王美花及高雄市長陳其邁，並質疑在松鼠、鳥巢、雷擊後，...

高樹森林狂想曲 特色遊戲場啟用

兒童節將屆，屏東高樹鄉在高樹國小設置特色遊戲場，保留大片樹蔭，整合校園內既有的樹屋並將空間延伸，更在樹屋下打造一座戶外教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。