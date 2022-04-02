老舊古甕種出新綠意 鄭中美打造古寧頭老巷弄成後花園

平日就喜歡「拈花惹草」的退休餐廳老闆鄭中美，平日很喜歡收集陶甕與漂流木，為了妝點金寧鄉古寧頭社區的巷弄，他將老舊的陶甕及漂流木打造成新花器，並種上各種綠色植物，綠色植栽加上牆壁古樸的磚紅色彩，讓不少遊客都說，好有味道！

在古寧頭經營無菜單料理「香草庭園」的鄭中美，店內以各式花草搭配應景食材，讓他收穫一大群老饕粉絲，但後來他不想太累，於是把店暫時歇息，過著自在的生活，平日就是用海漂木做盆栽或是桌椅，並種植花草，日子過的很愜意。

鄭中美說，這些水缸或陶甕，很多都已經開裂或破損，因此在老房子整修過後常被棄置，過去物資缺乏的年代，這些手作的器物儲藏醬菜或淡水，上面特有的紋路甚至是指紋，都是歷史的印記；他透過簡單的修補，並利用植物栽植，重新賦予它們再利用的價值。

他說，這些都是最有金門特色的生活美學，歡迎對這些植栽或古物有興趣的朋友，一起來交流指教。

金寧鄉古寧頭社區發展協會總幹事李俊龍提到，原本的單純的聚落巷弄，在鄭先生的巧手佈置下，增加40多組的綠美化與植栽，漂流木打造的休憩椅組，讓整個空間更加的舒適友善，但提醒經過的車輛慢行，讓這些特色布置能維持更長久的時間。