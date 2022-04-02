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清明法會 澎縣長赴華航空難紀念碑獻花致意

中央社 / 澎湖縣2日電

525華航空難今年剛滿20週年，澎湖縣長賴峰偉今天前往林投公園的華航空難紀念碑前向罹難者，獻花致意表達追思。

賴峰偉今天在民政處長許智富等人陪同前往隘門生命紀念館參加清明超渡法會膜拜，並前往華航空難紀念碑前向罹難者獻花致意，表達追思。

澎湖縣政府表示，民國91年5月25日下午3時28分，中華航空CI611班機，自台北飛往香港途中，上升至3萬5000呎高空時，不幸發生空難，墜毀在澎湖目斗嶼附近海域，機上有206名客和19名機組員，全部罹難，當時歷經數月搜尋，僅尋獲175具遺體，其餘未尋獲的乘客，在林投公園設立紀念碑來憑弔。

94年11月，在失事3週年時，飛安會還提出事件調查報告，仍無法斷定事故的確實原因，但可能與機身後段底部之結構失效而發生中解體有關，再度於紀念碑補記。正是當時所謂的「525華航空難紀念碑」。

賴峰偉表示，當年華航空難事件發生後，重創澎湖的觀光產業，因而催生了澎湖海上花火節，今年也將邁入20年，將自4月25日起至6月30日止擴大辦理。

空難 華航 澎湖

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