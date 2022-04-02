向默默付出的社工致謝 潘孟安約吃早午餐

屏東縣幅員遼闊，有群社會工作者默默提供弱勢團體照顧及培力，在最前線衝鋒陷陣進行保護與即刻救援，今天是社工日，縣府為感謝社工的付出及辛勞，今天在屏東可可園區舉辦「縣長與社工的早午餐約會」，縣長潘孟安與300多位社工員和家屬同享豐盛的早午餐、聆聽音樂會，共度難得的悠閒時光。

潘孟安為感謝社工夥伴，特別結合屏東可可產業製作甜中帶有微苦，濃香中又帶點微澀感覺，吃了會回甘的濃醇口味，來代表「社工ㄟ滋味」甘味人生的限定巧克力，感謝日夜奔波穿梭於大街小巷的社工人，堅守各自崗位，運用專業對社會做出的貢獻。

縣府社會處長劉美淑說，據社工太統計，全縣至去年底社會工作者總數859名，（男169名，女690名）；其中公部門349名，私部門 510 名 ，較前年成長11%。藉著社工日表揚優秀社工人員外，也大聲向每位在崗位奮鬥的社會工作者「社工日快樂！」、「謝謝你，你辛苦了！」。

她說，縣府重視社工權益與福利上，公部門社工員增加風險工作費最高可達3000元，民間單位新進社工薪資最低每月3萬4916元，依年資、學歷、執照及執行風險業務等級，調高社工整體薪資，還有特約計程車協助社工非假日及夜間值勤載送個案。

她說，去年為打造社工人身安全就業環境，辦理「強化社工人員執業安全教育訓練暨勞動條件檢視計畫」，社會處、勞青處共同前往社工執業工作場域進行人身安全環境、就業勞動權益的檢視與輔導，協助各機構、協會、基金會等共創安全的就業環境。

屏東可可園區浪漫清亮的教堂鐘聲配搭白色的桌椅及花藝，今天提供美味餐點、音樂演奏，讓工作繁忙辛勞的社工享受難得放鬆時光，更提供屏東縣公私部門的社工「專屬幸福可可小物─髒髒豆」，融入屏東在地的可可，咬下一口在微酸微苦後是甜美的回甘，像極了社工ㄟ滋味。