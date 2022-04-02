波蘭記者又諷「你住高雄」陳其邁：惡性行徑持續執法

波蘭記者上月發文抱怨高雄人行道機車橫行亂象，昨又發照片諷刺「不必說，我知道你住高雄」。高雄市長陳其邁回應，人行道本來就是應該給行人使用，把人行道當作機車道的使用非常的不應該，若是惡性或故意地把人行道當機車道使用，警方會持續執法。

波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski上月10日發文引發高雄警方大執法，3月10日至11日短短兩天開罰1470件。昨天他又再度張貼機車騎上人行道照片，並說「without telling me you’re living in Kaohsiung（不必說，我知道你住高雄）」，標註高雄市府官方推特。

陳其邁說，人行道本來就是應該是給行人來使用，騎車上去尤其在上面開快車，把人行道當作機車道的使用非常不應該，警方也會持續執法。

陳其邁喊話，希望民眾務必尊重行人使用人行道的權益，因為行人行走的時候，對於自身的保護相對來講比較低，所以人行道就是給行人使用；盼市民朋友在人行道的時候能夠遵守相關規定，不要以身試法，若是惡性或故意地把人行道當機車道使用，市政府絕對會開罰。