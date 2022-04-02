金門縣府推通用計程車無障礙服務 打造友善旅遊環境

金門縣政府積極打造友善旅遊環境，為提供行動不便者多元運具選擇，縣府除積極爭取中央補助，並促成金門3位業者投入通用計程車之列，提供無障礙運輸服務，讓來金門旅遊的身障朋友，也可以搭乘通用計程車，到處趴趴走，堪稱是無障礙服務又跨出里程碑。

縣府觀光處表示，通用計程車的車輛均設有輪椅升降輔助設施，提供行動不便者全方位運輸服務，服務不限定乘客身分，其計價方式也與一般計程車相同，除服務身障者外，老人、領有身障證明及輪椅行動不便者，都是服務範圍，服務駕駛已完成無障礙接送專業課程，可提供專業有愛的載運服務。

金門縣觀光處長丁健剛透露，身障朋友們出來一趟不易，沒有完整的配套，更是會增加很多困擾，他在前年去歡迎來參加白色秘境的身障騎士朋友，當下感到非常慚愧，因為當時金門還沒有通用計程車，當下他就決定一定要為身障朋友盡一分心力，經過去年的堅持及同仁的努力，近期終於把這塊拼圖拼上；希望有了通用計程車，可以讓他們有更多美好的回憶，讓旅程更輕鬆。

通用計程車車內空間舒適，同時具備即時預約叫車服務，輪椅族能輕鬆搭乘，不論就醫、訪親、出遊等，往返路程更便捷，更輕鬆，同時提升載送身心障礙、行動不便乘客的服務量能。

縣府將持續鼓勵業者投入通用計程車服務行列，建構本縣身心障礙者、高齡者及行動不便者便捷、友善之運輸與旅遊環境，提升行動自主性，落實「人本交通，與民同行」，讓「交通有愛，通行無礙」，有需求民眾與旅客，可撥打下列預約叫車專線，歡迎多加使用：