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金門首部3D動畫 花帔阿獺邁向院線片

中央社 / 金門縣2日電

金門首部3D動畫片「花帔阿獺」3集45分鐘版，最近在金門校園完成巡迴映演。幕後推手縣府建設處長李有忠說，這片劇本共6集，完成4集就有望成為院線片，甚至可角逐金馬獎。

李有忠接受中央社記者專訪表示，2015年擔任文化局輔導地區文創產業案總顧問時，結識台灣第1部3D立體動畫電影「桃蛙源記」導演楊仁賢，在雙方腦力激盪下，融合極具金門意象的歐亞水獺和育嬰包巾「花帔」動畫「花帔阿獺」，應運而生，分別在2017、2019年推出第1、2集。

由於「花帔阿獺」充滿濃濃金門在地元素，舉凡沙美老街、建功嶼、得月樓等等知名景點都成為片中場景，花帔和道地的金門腔等金門文化特色也一覽無遺，引起大小觀眾共鳴，奇幻的故事情節更令人驚豔，進而獲得2020年第61屆中國文藝獎動畫獎項。

李有忠透露，已故空拍導演齊柏林深受「花帔阿獺」感動，曾允諾為第2、3集擔任宣傳大使，遺憾的是，齊柏林因空難未能如願；而第3集原定去年5月推出，則是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發，而延到今年兒童節前夕與金門小朋友相見歡。

這次巡演是1、2、3集合輯，片長45分鐘，在何浦、卓環等8所國小放行，過程中不時傳來笑聲。小五生謝淳光分享觀後感說，很喜歡這部電影，電影也告訴大家要愛護保育動物，不要危害歐亞水獺。

楊仁賢全程陪伴觀影。他受訪表示，從師生的熱烈迴響，得到很大的反饋，不過，他納悶，雖然在金門看到不少歐亞水獺造型圖案，但未見片中靈魂主角─「大金」、「小金」和「金莎」身影，覺得好可惜。因此，除了團隊自掏腰包開發「花帔阿獺」周邊商品，如布偶、環保包等，希望有朝一日金門街頭也能出現「阿獺公車」。

楊仁賢說，待第4集完成後，就具有院線片的規模了，尤其這次合輯預留了重要伏筆，意味「 花帔阿獺」距離院線片更近了。李有忠也說，「花帔阿獺」發展為長片後，就有機會角逐金馬獎最佳動畫。

楊仁賢並透露，除了繼續打造4、5、6集，「花帔阿獺」繪本，也是團隊下一個努力目標，盼注入各界資源，讓包括花帔、Q萌水獺在內的金門在地元素成為亮點。

金門 動畫 水獺

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