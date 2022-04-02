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又多一個停電理由！高雄議員賭雞排嗆「不會有人下台」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員不滿高雄市工安事故頻傳，也酸說台灣停電原因又多了一個理由。記者徐白櫻／攝影
高雄市議員不滿高雄市工安事故頻傳，也酸說台灣停電原因又多了一個理由。記者徐白櫻／攝影

東南水泥舊廠施工意外導致雙鐵停擺，高雄市國民黨議員黃紹庭點名經濟部長王美花及高雄市長陳其邁，並質疑在松鼠、鳥巢、雷擊後，又多了一個大停電理由「工安事件」，供電不穩定成常態，他要賭704分雞排，「這次不會有人下台」。

議員黃紹庭指出，清明連假剛開始，昨晚高雄電塔倒塌工安意外造成高鐵停電，多達79班次、11多萬人受影響，高鐵站從南到北塞滿人潮，繼松鼠、鳥巢、雷擊後，又多了一個大停電理由，總之，一切都跟執政者無關。

黃紹庭酸說，陳其邁市長上任以來，屢屢有人員傷亡意外躍上媒體版面，頻率可說全國之冠；此次工安影響之鉅，前所未見，陳其邁執政的高雄又創下「另類」全國第一紀錄。

昨日交通部長王國材表態要向東南水泥求償。黃紹庭說，王沒有具體指出如何賠償，會不會繼0303大停電後又一張「芭樂票」；綠營執政下的台灣社會，供電不穩定已經成了常態，人民損失的賠償也淪為執政者口中隨口承諾，台灣人民何其無辜？

此外，經濟部長王美花才剛承諾ㄧ年內不再停電，這次工安事件停電停駛影響眾多旅客。黃紹庭質問「是誰該出來負責」，不知是小英女孩、還是小英男孩。黃紹庭進一步說，上次大停電是303 ，這次停電是401，總計起來是704， 若王美花或陳其邁要為這個「很瞎」的工安事件負責，他要發出704份雞排。

停電 黃紹庭 工安

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