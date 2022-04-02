高市提高養殖保險補助 養殖戶僅需負擔1/4保費
高雄市政府為擴大保障養殖產業，主動提高保費補助，無論投保「降水型」或「溫度型」的養殖天然災害保險，只要是高雄的養殖漁民僅需要負擔1/4保費，即日起受理。
高雄市政府海洋局長張漢雄今天透過新聞稿表示，過去養殖漁業天然災害保費，分別由縣市政府及漁業署各補助1/3，漁民自行負擔1/3。為擴大鼓勵投保及建立養殖漁民風險分擔觀念，主動提高補助，只要是高雄市養殖戶投保費用僅需負擔1/4，這也是全國唯一加碼提高保費補助的地方政府，即日起至5月2日受理。
新聞稿提及，依111年度台台灣產物高雄地區降水量參數養殖水產保險」內容，倘連續48小時累計雨量達520毫米以上免查勘就理賠，受補助的投保養殖戶以領有高雄市政府核發的陸上魚塭養殖漁業登記證及完成當年度申報放養量者為對象，承保含龍膽石斑、龍虎斑、青斑、鱸魚、虱目魚等。
海洋局強調，為推廣養殖漁業天然災害保險，將舉辦「養殖漁業天然災害保險說明會」，在現行漁業天然災害相關救助措施外，提供另項轉嫁產業損失的風險管理選項，與養殖漁民一同因應全球氣候變遷與極端氣候。
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