「台灣祭」音樂會嗨翻墾丁 「午夜午夜」音樂大賽摘冠

「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，入圍前十強的獨立樂團熱力較勁輪流飆唱，最後由2021年金音獎最佳樂團「血肉果汁機」壓軸演出，嗨翻全場，吸引數千樂迷朝聖。 縣府表示，近日疫情未趨緩，會場加強防疫措施，宣導民眾全程配戴口罩並落實量測體溫及實聯制，場內提供酒精讓民眾消毒使用，提醒參加民眾注意防疫。

墾丁白天天氣晴朗，下午3時起各地年輕歌迷陸續往大灣遊憩區一帶聚集，首日舉辦「南方大唱-全國熱門音樂大賽」，今年從全國百組樂團中海選最終前十強同台競賽，單獨提供舞台演出，縣府表示，十強各有來頭，包括由閻韋伶領軍的「午夜午夜」精湛沉穩，中部知名金屬樂團「兩棲人」一上台就震撼全場，結合傳統跟現代的「行樂人」更是讓評審驚艷，台灣祭首日就強強滾。

最後前3名揭曉，冠軍「午夜午夜」樂團、亞軍「Tobe」樂團、季軍「兩棲人」樂團，分別獲得10萬元、5萬元及3萬元獎金；今年還選出6名最佳樂手MVP獎，分別為「午夜午夜樂團-貝斯手」、「情緒樂團-吉他手」、「Tobe樂團-鼓手」、「行樂人樂團-特殊樂器」、「午夜午夜樂團-主唱」及「兩棲人樂團-吉他手」，分獲6000元獎金。