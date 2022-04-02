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「台灣祭」音樂會嗨翻墾丁 「午夜午夜」音樂大賽摘冠

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，前3名分別是「午夜午夜」樂團、「Tobe」樂團和「兩棲人」樂團。圖／屏東縣政府提供
「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，前3名分別是「午夜午夜」樂團、「Tobe」樂團和「兩棲人」樂團。圖／屏東縣政府提供

「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，入圍前十強的獨立樂團熱力較勁輪流飆唱，最後由2021年金音獎最佳樂團「血肉果汁機」壓軸演出，嗨翻全場，吸引數千樂迷朝聖。 縣府表示，近日疫情未趨緩，會場加強防疫措施，宣導民眾全程配戴口罩並落實量測體溫及實聯制，場內提供酒精讓民眾消毒使用，提醒參加民眾注意防疫。

墾丁白天天氣晴朗，下午3時起各地年輕歌迷陸續往大灣遊憩區一帶聚集，首日舉辦「南方大唱-全國熱門音樂大賽」，今年從全國百組樂團中海選最終前十強同台競賽，單獨提供舞台演出，縣府表示，十強各有來頭，包括由閻韋伶領軍的「午夜午夜」精湛沉穩，中部知名金屬樂團「兩棲人」一上台就震撼全場，結合傳統跟現代的「行樂人」更是讓評審驚艷，台灣祭首日就強強滾。

最後前3名揭曉，冠軍「午夜午夜」樂團、亞軍「Tobe」樂團、季軍「兩棲人」樂團，分別獲得10萬元、5萬元及3萬元獎金；今年還選出6名最佳樂手MVP獎，分別為「午夜午夜樂團-貝斯手」、「情緒樂團-吉他手」、「Tobe樂團-鼓手」、「行樂人樂團-特殊樂器」、「午夜午夜樂團-主唱」及「兩棲人樂團-吉他手」，分獲6000元獎金。

縣府傳播暨國際事務處表示，台灣祭分南方主舞台、大唱副舞台、春漾外舞台、DJ騎士電音4大舞台，南方為主要舞台；大唱副舞台是專屬給獨立樂團發揮空間的舞台；春漾外舞台則是開放給樂團報名，今年有150組團體報名，評審從中挑選20組上台表演，競爭激烈。2日至3日上午11時到晚間10時開唱，張震嶽、滅火器、神棍樂團將壓軸登場。

「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，入圍前十強的獨立樂團熱力較勁輪流飆唱。圖／屏東縣政府提供
「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，入圍前十強的獨立樂團熱力較勁輪流飆唱。圖／屏東縣政府提供
「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，「血肉果汁機」壓軸演出，嗨翻全場。圖／屏東縣政府提供，
「2022台灣季」4月1日於墾丁大灣遊憩區熱力開唱，由全國熱門音樂大賽率先打頭陣，「血肉果汁機」壓軸演出，嗨翻全場。圖／屏東縣政府提供，

樂團 墾丁

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