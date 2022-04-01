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楠梓水泥廠公安意外 高市府現場了解

中央社 / 高雄1日電

高雄楠梓水泥廠施工公安意外，警消初步了解，疑操作不慎造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。目前高市府工務局、勞工局都派員抵現場了解。

事故地點在楠梓區屏山巷，楠梓警方接獲東南水泥工安意外，初步了解，委外包商進行拆除水泥塔時操作不慎，造成高塔倒塌方向錯誤砸毀廠區圍牆，以及操作怪手翻覆。

由於高壓電塔倒塌，消防局119獲報出動19車、54人前往，到達現場確認無人受傷受困，隨即現場劃定區域警戒，詳細原因待勞工局勞檢所調查研判。目前現場由楠梓警分局長尤啟南指揮，並由副分局長溫和凱等人依公安現場狀況人車管制。

高市府工務局、勞工局分別派員陸續抵現場了解事故原因；另外，經發局已與楠梓產業園區聯繫瞭解受影響情況，對於瞬間壓降造成廠商跳機，詳細損失還在評估中。

勞工局 公安

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