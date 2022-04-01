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家扶中心深耕金門55年 期待下一個半世紀

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門知名書法家-洪松柏（左一）致贈字畫給家扶中心，洪松柏親筆揮毫給金門家扶的勉勵，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙（右一）代表接受。記者蔡家蓁／攝影
金門知名書法家-洪松柏（左一）致贈字畫給家扶中心，洪松柏親筆揮毫給金門家扶的勉勵，由金門家扶中心扶幼主委楊肅謙（右一）代表接受。記者蔡家蓁／攝影

金門家扶中心在地深耕55年，今天辦「好家再有你」成立感恩典禮，活動邀請歷屆的扶幼主委、委員及主任、家扶之友、永久之友捐款人、兒童保護好鄰居的店家，共同歡慶和祝賀金門家扶中心55歲生日快樂，會中表揚「無私奉獻」 黃登堅、許占儼阿公阿嬤，肯定他們從捐贈物資到捐款，陪伴家扶走過近20年的時光。

典禮由正義國小的跳鼓陣，為活動揭開序幕，包含金門縣長楊鎮浯、議長洪允典、金門防衛指揮部政戰副主任胡志偉、社會處處長董燊、家扶基金會社會資源處長林秀鳳，以及金門家扶扶幼委員會歷屆的主委翁志勵、王水彰、顏達仁、許金象、李根遠等人。

金門家扶中心扶幼主委楊肅謙表示，金門家扶中心陪伴地區的弱勢兒童和家庭已超過半個世紀，感謝來自社會各界長期的贊助與支持，使金門家扶中心的業務得以順利推動。在今日重要的時刻，盼邁入第五十五年此時，邀請大家持續關注弱勢兒童的服務，一同支持金門家扶中心的服務行列，讓扶助弱勢兒童的服務能持續推展。

楊鎮浯提到，家扶中心是一個「哪裡有需要、家扶就在哪裡」的社福單位，一個對金門有貢獻的團體，期待未來走更長遠的路。

活動的焦點由金門知名書法家-洪松柏致贈字畫給中心，洪松柏親筆揮毫透過字裡行間字字珠璣的勉勵，期待金門家扶務必記得地方鄉親扶濟貧的「寄託」。

會中也頒發 「無私奉獻」獎項給黃登堅、許占儼阿公阿嬤，兩人最初是得知大同之家有孤苦的老人家及兒童需要協助，便投身關懷社會弱勢的行列，兩人一路陪伴著家扶走過近20年的時光，從捐贈物資到捐款，都是阿公阿嬤兩人，無論烈日或豪雨踩著三輪車做回收，來換取助人的經費。夫婦二人說，只要還有一點力氣，就希望能多幫助一些弱勢群體，長期默默行善、不欲人知。

另外，大會還表揚「特殊貢獻」獎項，感謝金門家扶中心榮譽主委李根遠；「義工楷模」~盧海萍、林美月、林孟娟；「扶幼楷模」~陳蓬、李瓊芳、林蓉；「兒保好鄰居」~黑嫂的灶腳、三言兩語鮮茶咖啡美食館。

金門家扶中心主任李桂平表示，活動除了感恩典禮外，在兒童扶幼館一樓展示金門家扶的工作沿革，彷彿乘著時光機、穿梭在時光迴廊裡，體驗每個時期金門家扶中心重要的大事紀。

活動也頒發 「無私奉獻」獎項給黃登堅、許占儼阿公阿嬤。記者蔡家蓁／攝影
活動也頒發 「無私奉獻」獎項給黃登堅、許占儼阿公阿嬤。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立55週年感恩典禮，金門縣長楊鎮浯表揚「扶幼楷模」~陳蓬、李瓊芳、林蓉。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立55週年感恩典禮，金門縣長楊鎮浯表揚「扶幼楷模」~陳蓬、李瓊芳、林蓉。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立感恩典禮，由正義國小的跳鼓陣，為活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立感恩典禮，由正義國小的跳鼓陣，為活動揭開序幕。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心55週年，頒發「特殊貢獻」感謝金門家扶中心榮譽主委李根遠(中）。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心55週年，頒發「特殊貢獻」感謝金門家扶中心榮譽主委李根遠(中）。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立感恩典禮，會後合影。記者蔡家蓁／攝影
金門家扶中心今天辦「好家再有你」成立感恩典禮，會後合影。記者蔡家蓁／攝影

金門 家扶中心 阿嬤

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