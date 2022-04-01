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金門國家公園與縣府研商 攜手共謀城鄉美化與保育

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門國家公園管理處處長鄭瑞昌日前至縣府建設處拜會處長李有忠，雙方就執行土石方管理、生態保育、鄉村整建及相關城鄉美化業務進行交流，未來將會加強合作。圖／縣府提供
金門國家公園管理處處長鄭瑞昌日前至縣府建設處拜會處長李有忠，雙方就執行土石方管理、生態保育、鄉村整建及相關城鄉美化業務進行交流，未來將會加強合作。圖／縣府提供

金門許多聚落，位於國家公園的範圍內，以致許多事情的權責單位不一樣，金門國家公園管理處處長鄭瑞昌日前至縣府建設處拜會處長李有忠，雙方就執行土石方管理、生態保育、鄉村整建及相關城鄉美化業務進行交流，包括野生動物救傷及林相更新等議題進行溝通協調，未來雙方將加強合作，避免毒鳥或私設鳥網等事件發生。

據了解，金管處近年轄區內公共工程及建築工程案件增加，產出之剩餘土石方數量遽增，加上國家公園區並無建置收容處理場所，因此在土石方收容上面臨困難，對此，建設處也說明長期以來的作為。

縣府說，除了土石方收容處理場所及需土區建置，由縣府進行規劃及管理，同時主動媒合鄉親對於農田需土、軍方需土、低窪凹地回填及各機關(單位)需土案等，以使縣內工程產出土石方得以循環再利用及避免收容場所負載，相關去化方式透過交流方式提供金管處參考，期以共管本縣土石方收容及使其循環利用。

而民眾所關心的「松材線蟲萎凋病」後續處理，金管處表示，已爭取營建署預算，將優先強化罹病松樹的移除以避免病蟲害蔓延，並就移除區域種植樟樹、潺槁樹等原生種，以期恢復以往綠樹成蔭的景象。

此外，金管處也表示國家公園經費確實較為不足，有關範圍內基層民眾反映或關切公共工程，如：埤塘清淤、聚落環境整建等，若金管處無法立即滿足鄉親需求，則會自行籌措規劃設計及監造服務費，先行完成方案檢討、預擬及工程前置準備作業，俾利中央主管部門同意補助或縣府相關單位檢討得予挹注時，能夠立即發包執行，提升行政效率。

國家公園 金門 建築

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