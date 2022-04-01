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高雄田町齋場葬儀堂遭認晦氣要喊拆 文史團體盼民眾轉念
位於高雄鼓山區全台唯一僅存日式葬儀堂「田町齋場」，經文資審議認定，於2017年登錄為歷史建築；但居民認為，建築破敗不堪，葬儀堂具晦氣，影響地方發展，今發起抗議，盼能廢除文資身分，將建物拆除或拆遷；地方文史團體認為，歷史建物保存不易，盼能讓民眾轉念並活化運用，一旦拆除將永不復存。
打狗文史再興會社常務理事黃朝煌說，田町齋場建於1933 年是日治時期專門舉行葬禮儀式的公共建築，由當時高雄市役所管理，代表城市文明與地方衛生的重大進展，並見證日本葬儀文化在台灣推行的歷程。
但日治時期推行葬儀改善對台影響有限，戰後國民政府接收未延續該政策，因此，在1945 年底改為鼓岩國小校舍，另設有幼稚園、夜校使用長達10年之久；直到1960年代改建為公有市場，田町齋場也被包覆在市場內，該處全盛時期，更高達上百個攤位在此處設攤。
隨時代轉變，公有市場於2016年拆除，才讓田町齋場重新露出，雖建體經過多次改建，但仍留由大部分原貌，由文史團體提報，經文資審議於2017年9月登錄為歷史建築予以保留。
黃朝煌說，田町齋場不僅是全台唯一存留的葬儀堂建築，即使在日本，同時期、同類型的古老齋場也多已改為現代化建築，更突顯它的珍貴性。
黃還說，該處經禮堂轉用為學校、市場的歷程也是世界上少見案例，更是歷史演進過程中的特有文化現象，更說明歷史活化具高彈性，希望將好不容易留存的建物賦予重生機會，且距修復再利用只剩最後一哩路，不希望歷史建築隨拆除而遺散。
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