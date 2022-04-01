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高雄桃源青梅盛產 六龜警啟動「護梅專案」

中央社 / 高雄1日電

高雄桃源區地區目前正值季節性農作物青梅陸續成熟採收。為避免宵小覬覦趁夜潛入果園行竊，六龜警方啟動「護梅專案」，針對梅園、集散場等處所實施重點巡邏防竊。

桃源區地區是南部最大青梅產區，台20線荖濃至梅山口，綿延約35公里長，遍及山陵線，每年產量有100萬噸以上，今年適逢盛產，產量遠大於往年豐收，桃源區近期初採，沿台20線各里區停留點，可見大、小貨車接駁轉載往南投工廠加工。

高雄市六龜警分局桃源分駐所長陳淵賜針對轄區農產品區域，結合義警、民防等協勤民力，加強梅園周邊可疑人、車盤查，共同與農民合作輪流巡守，協助農民守護心血。

六龜分局長陳膺方表示，農民除了靠天吃飯，每到收成期間還得憂心農作物失竊，警方為了守護農民辛勞耕作成果，針對轄區特性，啟動「護梅專案」增設巡邏線及密度，讓梅農能安心收成，並籲請民眾如發現可疑立即報案。

農民 六龜 巡守

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