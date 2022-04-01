快訊

北市公布63處海量確診足跡 分布8行政區

國際棒球場將招標 屏縣檢廉調成立採購廉政平台

中央社 / 屏東縣1日電

可容納1.5萬人的屏東縣立國際棒球場興建即將招標。縣政府今天攜手檢察、廉政及調查3大司法機關，成立採購廉政平台，確保這項重大工程案能順利推展。

縣政府今天舉辦屏東縣立國際棒球場興建工程採購廉政平台宣示成立典禮，與檢察、廉政、調查3大司法機關合作，透過行政透明、跨域合作及全民監督等機制，杜絕不當外力涉入。

縣長潘孟安表示，現有縣立棒球場設施老舊，縣府向行政院爭取預算興建可容納1.5萬名觀眾的國際級棒球場。目前縣府已規畫完成並準備招標，期望藉由廉政平台讓這項重大體育工程如期順利完成。

廉政署副署長沈鳳樑表示，這項重大工程藉由資訊透明公開，公私協力、跨域合作、全民監督等內外部監督力量，避免外力不當的介入，對於建設優質的體育設施，將有相當助益。

屏東地檢署檢察長張介欽也表示，將全力協助縣府推動廉政平台運作，讓公務員安心、民眾放心、廠商有信心，使國家重大建設可以如質無垢完成。

依縣府資料，國際棒球場鄰近屏東市六塊厝高鐵特區，興建經費一共新台幣25億餘元。其中，中央補助7億餘元，18億餘元為縣府自籌棒球場的興建將配合高鐵特區周邊完善規劃，營造產業、生活、教育一體的屏東新都心。

屏東縣 高鐵 司法

延伸閱讀

屏東空汙連6年臭氧王 環盟呼籲縣長初選人正視空汙議題

屏東連6年臭氧王 環盟籲綠營縣長初選3參選人表態

森林狂想曲的兒童新樂園 屏縣高樹鄉特色遊具場啟用

擴大清消！台中市太原棒球場即日起暫停使用至31日

相關新聞

「女不婚男不生」 議員認為多辦聯誼比生育補助重要

高雄人口下降成為高市議會質詢焦點，高市議員郭建盟以皮爾森相關係數分析檢驗六都10年來的結婚對數跟嬰兒出生數，他發現，國人...

為小朋友賀節！旅台鄉親李聖文致贈全金門學童文具禮品

再過兩天就是兒童節，旅居桃園的傑出金門鄉親企業家李聖文董事長，在縣議員石永城的促成下，今天贈送金門縣公私立幼兒園及國中小...

屏東空汙連6年臭氧王 環盟呼籲縣長初選人正視空汙議題

屏東空氣汙染有85％來自外縣市汙染，屏東環境保護聯盟常務理事洪輝祥說，屏東空汙遭受懸浮微粒誘發肺癌，與臭氧嚴重增加早逝風...

全台僅存日式葬儀堂 因觀感不佳文資去留引發爭議

位於高雄鼓山區全台唯一僅存日式葬儀堂「田町齋場」，戰後曾轉為國小校舍、公有市場使用，2016年市場拆除後，由文史團體提報...

森林狂想曲的兒童新樂園 屏縣高樹鄉特色遊具場啟用

兒童節將屆，屏東縣府推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，考量在地特色文化與遊戲場結合，屏東縣高樹鄉的特色遊戲場設在高樹國小內，結...

氣候不佳澎湖船班停航 澎縣府及立委協調增加航班輸運

今天因受大陸冷氣團南下，風力強勁，海象不佳，高雄往澎湖及嘉義往澎湖的船班都宣布停航，準備連假期間返鄉掃墓及旅遊的民眾恐無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。