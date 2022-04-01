「女不婚男不生」 議員認為多辦聯誼比生育補助重要

高雄人口下降成為高市議會質詢焦點，高市議員郭建盟以皮爾森相關係數分析檢驗六都10年來的結婚對數跟嬰兒出生數，他發現，國人結婚數與隔年嬰兒出生數呈高度正相關，六都平均每對新人隔年生1.35個新生兒，高雄市每媒介3對新人結婚，隔年就會有4個新生兒，與其花大錢補助，高市府倒不如強化青年未婚聯誼以促進婚姻數。

高雄市人口跌至273萬多人，人口變化可分為社會遷移與自然增減。市議員郭建盟示警指出，社會遷移的背後通常是經濟因素，高雄可透過台積電進駐帶來人口紅利，不過今年1至2月高雄人口負成長1131人，出生2684人、死亡3815人，要關注低生育危機。

郭建盟說，比對99至109年六都嬰兒出生數與前一年異性結婚數字，兩者呈高度正相關，也就是說，前一年結婚數多，隔年嬰兒出生數也正向提高，高雄每對新人隔年平均生1.29個新生兒，六都平均數為1.35個新生兒。

桃園市自104年起第一胎補助3萬元。郭建盟就六都綜合數據分析說，提高生育補助不見得有意義，反而造成周遭媽媽遷戶籍領補助的假社會遷移，高雄的結婚對數跟生育數0.85呈高度正相關，而桃園僅0.61呈現低相關。此外，在高雄市每媒合3對，隔年新增4個寶寶，高雄要多促成新人結婚提升生育率。

研考會主委蔡宛芬說，「女的不想結婚，男的不想生小孩」導致少子化現象，男方害怕經濟壓力，女方則是擔心照顧壓力，所以高雄市努力創造優質工作與改善托育環境。

民政局長閻青智表示，高雄市推出「雄速配」，去年受疫情影響採用精準的配對方式執行，跟傳統的未婚聯誼不太一樣，會依據過去經驗檢討，未來會優化單身男女聯誼活動，促進雙方搭起婚姻橋梁。