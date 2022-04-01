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為小朋友賀節！旅台鄉親李聖文致贈全金門學童文具禮品

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
中正國小兒童節慶祝大會，縣長楊鎮浯、縣議員石永城等人前往中正國小致贈每位學童，一份文具組，祝賀大家兒童節快樂。記者蔡家蓁／攝影
中正國小兒童節慶祝大會，縣長楊鎮浯、縣議員石永城等人前往中正國小致贈每位學童，一份文具組，祝賀大家兒童節快樂。記者蔡家蓁／攝影

再過兩天就是兒童節，旅居桃園的傑出金門鄉親企業家李聖文董事長，在縣議員石永城的促成下，今天贈送金門縣公私立幼兒園及國中小學童1萬份實用文具組，縣府教育處並已於兒童節前夕至各校分送，讓每位學童可以人手一份禮物。

在縣長楊鎮浯、縣議員石永城、金城鎮鎮長李誠智、金城鎮代表會主席陳天成、教育處處長黃雅芬及中正國小校長蔡雪芳等人陪同下，李聖文在今日前往中正國小致贈該校每位學童，一份文具組，祝賀大家兒童節快樂，希望每位孩子都平安、健康、快樂的長大。

縣府教育處表示，向來對地方鄉親事務很熱心的李聖文特別贈送自家開發經營精美文具福袋1萬份，飄洋過海送到金門，由縣府教育處及縣立體育場志工隊協助文具組分裝。學生收到這份來自鄉親的溫馨禮物，都感覺特別窩心。

楊鎮浯在致詞時，除了感謝李董事長對金門學童的關懷，提供實用的學習工具外，另也勉勵學童們知福惜福，在求學道路上，學習工具不虞匱乏，能盡量發揮自己的能力，一心向上。

縣府教育處指出，此次兒童節除了李聖文董事長贈送的文具組外，縣府也另外準備了跳繩組贈送給地區公私立幼兒園學童。另將在明日上午9時至12時在莒光共融公園辦理「金門縣111 年優秀兒童表揚大會活動」，現場將安排豐富有趣的演出與闖關活動，歡迎地區家長帶著孩子一起參與同樂。

在縣長楊鎮浯、縣議員石永城、教育處處長黃雅芬及中正國小校長蔡雪芳等人陪同下，熱心企業家李聖文在今日致贈中正國小學童，每人一份文具組。記者蔡家蓁／攝影
在縣長楊鎮浯、縣議員石永城、教育處處長黃雅芬及中正國小校長蔡雪芳等人陪同下，熱心企業家李聖文在今日致贈中正國小學童，每人一份文具組。記者蔡家蓁／攝影
中正國小的兒童節慶祝大會，金城鎮長李誠智頒贈獎狀給績優兒童。記者蔡家蓁／攝影
中正國小的兒童節慶祝大會，金城鎮長李誠智頒贈獎狀給績優兒童。記者蔡家蓁／攝影

金門 兒童節 幼兒園

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