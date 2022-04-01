全台首例青創寵物殯葬合作宮廟 復刻毛小孩樣貌

隨民眾飼養毛小孩比例增加，高市青年局輔導文創業者提供寵物往生收送與喪葬整合性服務，利用3D列印復刻毛小孩樣貌，更成就全台首例寵物殯葬與宮廟跨界連結。

高雄市政府青年局今天新聞稿指出，隨著民眾飼養寵物意願增加，衍生寵物葬儀服務需求。市府輔導「萊芙文創有限公司」提供寵物往生收送與喪葬整合性服務，更透過創業O’star輔導參與2021「大南方新創展」及「高雄揪Young創業市集」等活動，與「覆鼎金保安宮」行銷設計團隊合作，成就全台首例寵物殯葬與宮廟跨界連結。

萊芙文創創辦人黃敏軒分享，自己也曾面臨愛犬去世不知如何處理窘況，因此開始思索要怎麼讓毛小孩長在主人心中。透過3D列印、雷射雕刻復刻毛小孩樣貌，以及製作各式紀念品提供追思使用，未來還計畫透過網路整合其他寵物殯葬業者。

青年局長張以理表透過透過輔導青創事業以同理心提供專業服務，撫慰飼主心靈。創業O’star輔導平台與高雄各大專院校串聯地方新創資源，這次O’star夥伴的國立高雄科技大學與青年局攜手輔導寵物新創團隊提供創業諮詢，調整產品服務定位，並協助參展宣傳服務理念，累積品牌展售經驗。

青年局指出，市府除提供多元產業類別創業資源，也邀請更多青年加入高雄創業生態圈，未來將持續提供專業創業輔導及在地資源媒合，想踏入新創行列者可搜尋

青年局官網。