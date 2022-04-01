快訊

為提升篩檢量能 指揮中心啟動「池化方式」核酸篩檢

基隆小吃店相關再增21例 陳時中：繼續會有新個案

全台首例青創寵物殯葬合作宮廟 復刻毛小孩樣貌

中央社 / 高雄1日電

隨民眾飼養毛小孩比例增加，高市青年局輔導文創業者提供寵物往生收送與喪葬整合性服務，利用3D列印復刻毛小孩樣貌，更成就全台首例寵物殯葬與宮廟跨界連結。

高雄市政府青年局今天新聞稿指出，隨著民眾飼養寵物意願增加，衍生寵物葬儀服務需求。市府輔導「萊芙文創有限公司」提供寵物往生收送與喪葬整合性服務，更透過創業O’star輔導參與2021「大南方新創展」及「高雄揪Young創業市集」等活動，與「覆鼎金保安宮」行銷設計團隊合作，成就全台首例寵物殯葬與宮廟跨界連結。

萊芙文創創辦人黃敏軒分享，自己也曾面臨愛犬去世不知如何處理窘況，因此開始思索要怎麼讓毛小孩長在主人心中。透過3D列印、雷射雕刻復刻毛小孩樣貌，以及製作各式紀念品提供追思使用，未來還計畫透過網路整合其他寵物殯葬業者。

青年局長張以理表透過透過輔導青創事業以同理心提供專業服務，撫慰飼主心靈。創業O’star輔導平台與高雄各大專院校串聯地方新創資源，這次O’star夥伴的國立高雄科技大學與青年局攜手輔導寵物新創團隊提供創業諮詢，調整產品服務定位，並協助參展宣傳服務理念，累積品牌展售經驗。

青年局指出，市府除提供多元產業類別創業資源，也邀請更多青年加入高雄創業生態圈，未來將持續提供專業創業輔導及在地資源媒合，想踏入新創行列者可搜尋

青年局官網。

寵物 創業 青年

延伸閱讀

業者租空地曬回收衣 網友戲稱場景如世界末日

影／大甲媽繞境要打三劑疫苗 4月2日登記識別證

《udn寵物部落》全新療癒開站！萌寵看到飽還能讓你曬毛孩

影／北市信義深山宮廟內聚賭 警暗夜突襲天九賭場逮24人

相關新聞

「女不婚男不生」 議員認為多辦聯誼比生育補助重要

高雄人口下降成為高市議會質詢焦點，高市議員郭建盟以皮爾森相關係數分析檢驗六都10年來的結婚對數跟嬰兒出生數，他發現，國人...

為小朋友賀節！旅台鄉親李聖文致贈全金門學童文具禮品

再過兩天就是兒童節，旅居桃園的傑出金門鄉親企業家李聖文董事長，在縣議員石永城的促成下，今天贈送金門縣公私立幼兒園及國中小...

屏東空汙連6年臭氧王 環盟呼籲縣長初選人正視空汙議題

屏東空氣汙染有85％來自外縣市汙染，屏東環境保護聯盟常務理事洪輝祥說，屏東空汙遭受懸浮微粒誘發肺癌，與臭氧嚴重增加早逝風...

全台僅存日式葬儀堂 因觀感不佳文資去留引發爭議

位於高雄鼓山區全台唯一僅存日式葬儀堂「田町齋場」，戰後曾轉為國小校舍、公有市場使用，2016年市場拆除後，由文史團體提報...

森林狂想曲的兒童新樂園 屏縣高樹鄉特色遊具場啟用

兒童節將屆，屏東縣府推動一鄉鎮一特色遊戲場建置，考量在地特色文化與遊戲場結合，屏東縣高樹鄉的特色遊戲場設在高樹國小內，結...

氣候不佳澎湖船班停航 澎縣府及立委協調增加航班輸運

今天因受大陸冷氣團南下，風力強勁，海象不佳，高雄往澎湖及嘉義往澎湖的船班都宣布停航，準備連假期間返鄉掃墓及旅遊的民眾恐無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。