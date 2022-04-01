屏東空汙連6年臭氧王 環盟呼籲縣長初選人正視空汙議題

屏東空氣汙染有85％來自外縣市汙染，屏東環境保護聯盟常務理事洪輝祥說，屏東空汙遭受懸浮微粒誘發肺癌，與臭氧嚴重增加早逝風險，連6年都是台灣臭氧王，威脅屏東縣民健康。對於綠營屏東縣長初選競爭激烈3擬參選人，「空汙治理」是縣長候選人必備能力，呼籲三名擬參選人正視屏東空汙。

綠營屏東縣長初選三名擬參選人周春米、莊瑞雄與鍾佳濱，三人隨著初選民調接近，言詞交鋒犀利。屏東環盟呼籲三人正視空汙，不要讓屏東人只有無奈，要有魄力，洪輝祥說，「屏東需要高鐵，更需要治理空汙的縣長」。

洪輝祥說，根據台灣健康空氣聯盟統計，2021年屏東測站臭氧超標WHO新指引，只允許3天超標。屏東高達204天超標，是北北桃政治中心三倍以上；他提到，屏東空汙嚴重，最常聽到解釋是地理因素，位處弱壓尾環帶，大武山太高不容易逸散，或者直接推給境外大陸汙染等。

擬參選人、立委周春米說，她會建請環保署研議如何強化環境汙染法規，落實高屏跨縣市聯合檢測各種汙染，強化稽查能量；向環保署、水利署爭取，建置更廣泛的空氣及水品質檢測儀器，並爭取室內、校園內的空汙防護設備。基於「空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法」的空汙降載減排規定，與「好鄰居條款」，和鄰近高雄市政府，共同應對汙染源，共同應變降載減排。

擬參選人、立委鍾佳濱說，屏東縣空汙多半屬外來汙染源特殊情況，要強化和鄰近縣市合作，共同制定汙染防治對策，尤其是對即時空氣品質監測和氣候的預測，才能以最快速度反應。

擬參選人、立委莊瑞雄說，屏東在空氣品質「站尾包衰」，地形及鄰近縣市產業等因素，致使上風處廢氣緩慢飄到屏東平原，由於廢氣太冷無法爬升，日積月累下來潮州測站成為全國空汙第一名。另因台灣海峽每天有2000餘艘大型貨輪，高硫份燃油導致高排放所造成的空汙量是高屏貨車排放的數十萬倍。針對外來廢氣部分，他將採取強化「源頭管理」來作為首要行動。

屏東縣環保局強調，去年8月環保署、高市環保局到屏縣開會，針對臭氧降載達成共識。高屏兩縣市環保局同步通報轄內汙染源配合降載減排，並加強汙染源稽查工作。

環保局統計，去年9月至今年2月屏縣臭氧事件日70站日，較去年同期94站日減少24站日。屏東縣2021年臭氧事件日為109站日，創歷年最少臭氧事件日，並與2020年相較大幅減少62站日，改善率高達36%。統計近三年屏縣臭氧平均濃度為51.3、50.4及46.7 ppb也已呈現改善趨勢。