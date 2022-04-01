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雄中百年校慶 賴清德種台灣紅楠盼再創巔峰

中央社 / 高雄1日電

高雄中學今天慶祝創校百週年，副總統賴清德肯定雄中百年來作育人才無數，勉勵同學秉持實事求是、精益求精的雄中精神，在新時代佔一席之地，並種下台灣紅楠盼學校再創顛峰。

雄中今天迎來建校100週年校慶，副總統賴清，以及高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌、立委許智傑等歷屆校友出席上午的校慶典禮，與2700多名學弟齊聚大禮堂、回味高中生活，場面熱鬧。

賴清德說，十年樹木、百年樹人，感謝雄中歷任校長百年來春風化雨、為國家作育無數人才，在國內海外、台灣每一個角落、各個不同領域為國家做出具體貢獻。勉勵同學像歌手羅大佑、東奧桌球選手莊智淵、羽球戴資穎等雄中校友一樣，秉持實事求是、精益求精的雄中精神，在全新的智慧新時代佔有一席之地。

雄中72級畢業的陳其邁細數自己在校回憶，並建議校長把圍牆放低一點，方便從屏東搭火車來上課的同學翻牆；還要建議老師們數學、物理、化學不要考太難，獲得全場同學的掌聲。

陳其邁肯定雄中引以為傲的自由學風，容許學生有各種創意、夢想，是一個永遠忘不了的一個地方，自己在雄中也有非常多的酸甜苦辣的回憶。建校100年除帶來滿滿祝福，也勉勵學弟妹在這裡辛苦念書念3年，未來就可以自由奔放追逐理想。

賴清德與陳其邁除在典禮上與同學們同聲高唱雄中校歌，也在同學引導下進行校園巡禮，參觀228時軍隊從高雄火車站砲擊雄中在紅樓磚牆留下的彈痕，以及日治時期留下的地基、和韓戰時期建立宣揚反共思想的「團結愛國青年」碑。陳其邁引領副總統走進教室，感嘆「真的都跟以前一樣」。

賴清德、陳其邁等人共同揭幕由校友洪四川基金會捐資及教育局編列經費重建完成、位於雄中北側的第7棟教學大樓；並種下台灣特有種「台灣赤楠」，象徵雄中持續致力教育、樹人不輟，盼雄中再創巔峰。

今天是愚人節，賴清德在致詞宣布「好消息」表示，「雄中與雄女決定合併，下學期開始，雄中雄女要男女合班上課」，引來台下同學們一陣鼓掌歡呼。副總統接著說，今天4月1日不只是雄中校慶，也是愚人節，祝大家愚人節快樂，同學們這才發現是愚人節玩笑。

雄中百年校慶，歷屆校友陸續舉辦多項慶祝活動，包含率隊到家扶贈書、淨灘、組團登山、舉辦「百K縱騎」、千人路跑等，還有音樂會、畫展等藝文活動，校方也預告2日舉辦「雄中百年校慶晚宴」席開150桌作為活動壓軸。

陳其邁 賴清德 愚人節

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