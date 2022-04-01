全台僅存日式葬儀堂 因觀感不佳文資去留引發爭議

位於高雄鼓山區全台唯一僅存日式葬儀堂「田町齋場」，戰後曾轉為國小校舍、公有市場使用，2016年市場拆除後，由文史團體提報，經文資審議認定，於2017年將該處登錄為歷史建築；但在地居民認為，保留葬儀堂觀感不佳，帶來晦氣，加上地主不願保留建物，引發文資保留爭議，今天發起抗議要求廢除文資身分並拆除建物。

抗議居民認為，日式葬儀堂留在住家附近，觀感不佳，也對地方帶來晦氣，當地樹德里長黃武田說，該處僅有近90年的歷史，是否符合文史價值令人質疑，且過去把建物認定為歷史建築也未顧及當地居民的心聲。

市議員李喬如說，鼓山區前有柴山，後有輕軌，卻將殘破不堪的葬儀禮堂，視為歷史建築，此舉有礙地方發展，且該處的土地屬陽信銀行所有，自公有市場拆除後，就不願再出租，卻因歷史建物在上面，市府就不願歸還，有強占之虞。

陽信銀行陳姓駐點襄理說，自2017年將田町齋場認定為歷史建物起，一貫立場就是反對，也始終希望拆除地上建物，返還所有權人，且將近6年來，一直都有居民向地主反應此事。

市府文化局回應，田町齋場自1934年落成，為台灣唯一僅存的日治時期葬儀堂建築，戰後曾用於國小校舍，之後又改為第二公有市場使用相當長的時間，且在文資身分並非斷代認定，建物存在包括歷程與居民生活的記錄，活化再利用會隨時間轉型。

文化局解釋，該歷史建築認定是經過文資大會審定，依據文資法相關規定調查研究，同時完成修復的規畫設計，並向文化部提案申請並爭取工程修復的3520萬元經費。