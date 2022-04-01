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屏東連6年臭氧王 環盟籲綠營縣長初選3參選人表態

中央社 / 屏東縣1日電

屏東連續6年「臭氧王」，屏東環境保護聯盟今天召開記者會指出，民進黨屏東縣長初選3人參選人政見對空污隻字未提，要求3人表態，做為環保人士推薦3人當百里候的依據。

屏東環保聯盟今天在縣政府大門口前召開記者會，訴求「「屏東人要高鐵，更要健康」、「多族群屏東的呼吸不平權，婦幼胎兒毒輸在起跑點」、「幸福屏東莫淪殺人毒氣室」及「南部制霾從台灣尾出發」等。

常務理事洪輝祥表示，這幾年屏東縣長潘孟安的空污治理，雖然PM2.5改善有進步，但臭氧沒有改善，根據近日台灣健康空氣聯盟年報公布，屏東縣連續6年都是「臭氧王」，去年超標天數高達204天，比北北桃地區平均高出3倍以上。

洪輝祥表示，高屏地區罹患肺癌的增加率是北部15倍之多，屏東人平均壽命為77.59歲，比全國平均80.86歲，短命3.27歲，是西部最糟糕。

洪輝祥表示，「空污治理」已經是縣長參選人必備的最重要能力，可惜在民進黨初選的政見發表會，3參選人幾乎隻字未提，屏東環保聯盟要求3人表態，作為環保人士推薦百里侯的依據。

參選人之一的立委莊瑞雄以新聞稿回應表示，空污講究源頭管理及跨域合作，將以各工業區為示範，建立公私協力平台，在工業區鄰近社區，設置移動式空氣檢測；與高雄合作，要求高硫份燃油大貨輪進港全面使用岸電，持續與中央溝通針對空污染受害區補償。

立委鍾佳濱新聞稿回應指出，屏東地理位置不利於污染物擴散，更說明2050淨零排放目標的重要性，屏東具有廣設光電的優勢，可以減輕對火力電廠的依賴；屏東縣要強化和鄰近縣市的合作，共同制定污染防治對策，尤其是對即時空氣品質監測和氣候的預測。

立委周春米新聞稿回應表示，將建請環保署協助研議如何強化環境污染的法規，並且落實高屏跨縣市聯合檢測各種污染，強化稽查能量；向中央爭取建置更廣泛的空氣及水品質檢測儀器，以及校園內空污防護設備；並和鄰近高雄市政府，共同應對污染源，應變降載減排。

屏東縣環保局也以新聞稿回應表示，屏東近3年的臭氧平均濃度有改善，去年臭氧事件日（AQI>100）為109站日，創歷年最少臭氧事件日，去年與環保署及高雄市環保局開會，針對臭氧降載達成共識，高屏2縣市環保局將同步通報轄內污染源配合進行降載減排，並加強污染源稽查工作。

屏東縣 空污 民進黨

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